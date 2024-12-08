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科技与自然碰撞，擦出怎样的乡村“火花”？

2024年12月08日08:42 | 来源：中国新闻网
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烟波浩渺的仙侠湖上，无人机与鸟儿一同“展翅高飞”；古朴素雅的山间村落中，数字大屏显示着周边的绿水青山……在浙江遂昌湖山乡，处处是科技与自然碰撞、交融的景象。

7日，记者跟随“高质量发展调研行”浙江主题采访活动来到湖山乡。步入这片处在连绵山脉间的土地，既能触摸到最为地道的“泥土与清水”，也能体验未来感十足的“网络与数字”，颇有一种“奇妙”的感觉。

仙侠湖是浙江省第三大水库，过去，仙侠湖航道侵占严重，湖面存在大量违规养殖设施。传统人工巡检方式效率低，而且水面污染反复出现。为破解这一难题，仙侠湖创新引入无人机巡检，开启“天眼”模式。

湖山乡综合行政执法队执法人员翁强表示，无人机“上岗”后，不仅让执法更高效，还为执法队节省大笔经费。在仙侠湖畔的湖山村，网格员林土香也颇有感触。她坦言，有了无人机的监管，村庄道路更通畅了、村容更整洁了，无人机已然成了守护当地百姓生活安宁与美好的“大功臣”。

基于依山傍水的秀美风景，2020年以来，湖山乡通过集聚智慧服务、数字培训等领域长期驻留和分时办公相结合的业态，逐步培育发展软件开发、数字应用等开源产业，把最好的风景留给研发人员。

据悉，仙侠湖周边先后建成仙侠湖双创中心、湖山汇双创中心、西山驿数字人才培训基地，实质性落地运营阿里云创新中心、网易联合创新中心、西山驿创新中心、晶盛星河软件研发基地，并以人才、产业政策为吸引，累计招引入驻数字经济企业120家，培育规上服务业企业6家。

“这里风景好、空气好，基础设施也在不断完善，在这里工作生活非常舒适。”网易数智城市服务经理应洁介绍道，网易联合创新中心在遂昌落地后，已经帮助当地推广销售了多款特色产品，助力共同富裕。

年轻活力的乡村环境，也吸引“95后”青年邱黎辉返乡创业。他顺应当下“农旅融合”的新思潮，打造了集吃、住、游、娱、购五项一体的樨鄉記生态农庄。“为照顾周边困难户、低保户，我尽量把农庄里的工作都安排给‘家门口’的叔叔阿姨们，目前已吸收家门口10人就业。”邱黎辉介绍道，2023年，农庄助销农副产品150余万元，带动周边村民增收30余万元。

从生态宝地到科创高地、青年聚集地，湖山乡的蜕变是浙江深入践行“千万工程”的缩影——越来越多的“科技种子”在乡村生根开花，促进乡村宜居宜业、农民富裕富足，为乡村振兴注入蓬勃动力。(邵燕飞)

(责编：郭思邈、李楠桦)
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