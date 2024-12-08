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世界最大直径高铁盾构机“领航号”掘进突破3000米

2024年12月08日08:43 | 来源：中国新闻网
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由中国自主研制的世界最大直径高铁盾构机——沪渝蓉高铁崇太长江隧道“领航号”6日掘进至第1500环，到达3000米大关。该隧道由沪杭客专公司建设、中铁隧道局施工，项目建成运营后，将实现高铁穿越长江不减速的成果。

作为沪渝蓉高铁控制性咽喉工程，崇太长江隧道是目前世界独头掘进距离最长(11.325千米)、盾构直径最大(15.4米)、过江设计时速最高(350公里/小时)、长江水下最深(89米)的高铁隧道工程。隧道全长14.25千米，其中盾构段长13.2千米，由“领航号”盾构机(总长约148米，总重约4000吨)承担主要掘进任务。

自10月20日完成2000米掘进任务后，中铁隧道局技术团队攻克生态环境敏感、地层硬质胶结物、强弱透水地层交替、冲淤变化交替等难题，以平均每日超过21米的速度高效掘进，于6日成功掘进至3000米。

面对诸多挑战，“领航号”盾构机平均月掘进速度达到600米，并创造了单月掘进718米的纪录。据悉，“领航号”盾构机的安全高效掘进得益于盾构隧道智能建造V2.0技术体系，九大智能建造技术的常态化应用。

中铁隧道局科研团队通过深入钻研攻关，打造了“智能感知、智能设计、智能预制、智能掘进、智能安装、智能构筑、智能环控、智能运输、智能管控”等九大智能建造技术成果，形成盾构隧道智能建造V2.0技术体系，将智能化理念和技术深度嵌入到崇太长江隧道建造全过程，并在崇太长江隧道项目常态化应用。

中铁隧道局崇太长江隧道项目部项目经理许维青介绍：“之前盾构智能掘进主要是以控制盾构机姿态为主，各系统之间需人工配合，控制效率不高；采用智能掘进新技术后，泥水环流、压力控制等各个系统实现了一键关联、多系统协作，更精准、更精细、更高效、更安全。”

沪渝蓉高铁是国家中长期铁路网规划“八纵八横”中沿江通道的骨干线路，承担沿江通道主要路网客流、沿海及京沪通道部分直通上海客流的运输。该项目建成后，在上海大都市圈、南京都市圈和合肥都市圈间建起一条快速新通道，对于打造“轨道上的长三角”、优化沿长江地区铁路网布局、服务长江经济带协同发展、推动长三角一体化高质量发展等具有重要意义。 (谢梦圆)

(责编：郭思邈、李楠桦)
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