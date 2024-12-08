商务部全国家电以旧换新数据平台显示，截至12月6日24时，2963.8万名消费者购买8大类家电产品4585万台，带动销售2019.7亿元，其中一级能效产品销售额占比超过90%。

近期，各地深入开展家电以旧换新工作，政策效应进一步显现。全国家电以旧换新销售额突破1000亿元用时79天，从1000亿元到2000亿元仅用40天，更新消费潜力加速释放。

各地一视同仁支持不同规模、不同所有制、不同注册地企业参与政策。例如，重庆11次增补政策参与企业，销售门店由1318家增至9053家；四川动态调整企业名单，目前销售企业6482家，回收企业2121家。

各地简化资金审核环节，优化补贴申领方式，减轻政策参与企业垫资压力。例如，湖北按照“每天一审核、两天一公示、一周一拨付”要求，确保企业垫资时间最长不超过7天；河南郑州依托政务平台“郑好办”组建专班，通过数智化手段提高审核效率；山西围绕加快资金兑付制定专门政策，实行滚动清算，主动为企业纾困解难。

各地改造提升废旧家电回收网络，便利消费者交售旧机，推动形成“去旧更容易、换新更便利”有效机制。例如，吉林组织61家回收企业，300余台回收车辆，完成收旧购新近40万台；北京设置10211个废旧家电家具等大件垃圾投放点，基本做到居住小区（村）全覆盖；湖北搭建公共服务平台，为消费者提供以旧换新一站式服务。

各地密切跟踪家电以旧换新领域存在的风险隐患，加强全流程监管，做好风险防控，有力保障资金安全。目前，全国10余个省份发布加强监管相关通知。四川市、县两级开展联合执法监督；河南新乡成立10个督导组，开展大回访活动；贵州省级平台建立交易预警处置机制。

商务部有关负责人表示，下一步，将指导地方抢抓岁末年尾消费旺季，充分释放家电以旧换新政策效应，不断激发家电市场活力，确保家电以旧换新工作平稳有序推进。（记者韩佳诺、谢希瑶）

(责编：郭思邈、李楠桦)

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