《中国证券报》7日刊发文章《优结构 拓市场 添动能 外贸向好韧性强》。文章称，走进宁波凯峰电器有限公司电源连接器生产车间，一个个小巧时尚的智能电源连接器整整齐齐“躺”在流水线上。“今年以来，客户对智能充电类产品的需求大幅增长。我们开发了一系列不同档次的产品，以增加新卖点，市场销量持续走高，今年订单比去年同期增加了20%。”该公司外贸部经理沈风光说，“1月至10月，我们公司电源连接器出口额为3.8亿元，同比增长22.7%。”

凯峰电器是我国外贸平稳增长的一个缩影。海关总署表示，今年以来，我国外贸发展整体保持质量提升、数量稳定的良好发展势头。全年外贸质升量稳目标有望实现。

产品结构不断优化

凯峰电器是一家专业出口电源连接器的制造企业。近年来，公司坚持在产品智能化上下功夫，目前已开发推出具有无线快充功能的多款智能插座，产品畅销海外多个国家和地区。“今年开发生产的新款智能电源连接器出口额已超过2000万元。”沈风光说。

除了凯峰电器，南京天加环境科技有限公司也在持续优化产品结构，在高端化、绿色化方面持续推进。

在天加环境生产车间，中国证券报记者看到，一批批机电产品通过组装调试准备发往阿联酋、新加坡等国家和地区。“我们主要为大型数据中心、酒店等提供空气制程领域绿色低碳综合解决方案和产品，因为产品稳定性高，适应沙漠等特殊环境，受到客户的欢迎。”该公司首席运营官吴小泉说。

随着我国外贸发展的产业基础、要素禀赋、创新能力不断增强，出口商品向价值链上游攀升的势头明显。中国机电产品进出口商会新闻发言人高士旺预计，机电产品四季度出口仍将稳定增长。

拓展国际市场

“促进出口，推动更多‘中国制造’走向国际市场，必须依托广大的外贸企业。”海关总署综合业务司副司长林少滨日前表示，有进出口经营实绩的企业目前超过63万家，他们是拓展国际市场的主体。

以新牛顿国际贸易（天津）有限公司为例，利用新产品开拓新市场，公司总经理仇一波尝到了甜头。仇一波说，近年来，公司加大产品创新力度，推出的步行堆高车和电动搬运车等新产品，成了行业关注的焦点。凭借巧妙的设计，这些设备即使在狭小空间内也能灵活作业，大幅提升操作的便利性和整体效率。

对外经济贸易大学国际经济研究院院长桑百川表示，外贸企业应想方设法加大研发和创新力度，打造更多有技术竞争力的产品，助力企业“走出去”的同时还要“走上去”，在世界舞台上更好地展示“中国制造”的创造力。

积极培育新动能

“11月，我们沙发的订单量超出预期。”在四川成都一家主营家具出口公司工作的李女士谈到近期订单情况满心欢喜，“10月，我们入驻跨境电商平台，采用海外托管模式，把产品卖到全世界。中东、南亚等地的客户找上门，公司一个月就卖了1万多件沙发。”

这是外贸企业借助跨境电商增加订单的一个生动注脚。跨境电商作为拉动我国外贸发展的新动能，今年以来政策持续加力。

6月，商务部、国家发展改革委等部门联合印发《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》，瞄准难点堵点，推动跨境电商做优做强。12月，海关总署发布《进一步优化口岸营商环境 促进企业通关便利十六条措施》提出，继续扩大跨境电商零售出口、网购保税零售进口跨关区退货试点范围，全面推广跨境电商税款担保电子化，激发跨境电商发展活力。“我们持续推动监管服务创新，促进跨境电商等新业态新模式规范健康发展，不断激发外贸新动能。”林少滨说。

不少地方也在出台政策，加速培育外贸新动能。10月，四川印发《推动跨境电商高质量发展助力外贸稳规模优结构行动方案（2024—2027年）》，推动跨境电商高质量发展；11月，《天津市推动跨境电商高质量发展实施方案》印发，以推动跨境电商持续健康发展，加快培育外贸新动能，促进外贸高质量发展。

“存量政策和增量政策接续发力，外贸发展的积极因素增多，实现进出口稳增长是有基础、有支撑的。”海关总署副署长王令浚日前表示。

(责编：郭思邈、李楠桦)

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