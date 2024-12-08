人民网记者 杨曦

民营经济是经济发展的重要力量，进一步激发民营企业活力，增强民营经济发展韧性，是推动我国经济长期向好的重要支撑。

近段时间以来，各地区各部门聚焦民营企业发展，推出系列有针对性的举措——鼓励企业“走出去”、支持企业参与重大项目、加力培育优质中小企业……一揽子政策精准发力，为民营经济发展增添新动能。

“走出去”底气更足

今年以来，我国出口总体呈现良好的增长态势，其中，民营企业的表现尤为亮眼。据海关总署近期公布的数据显示，我国出口同比增速由上年前10个月的0.08%扩张到今年同期的6.7%，同期民营企业出口增速进一步加快至9.3%。

企业布局海外，一方面能扩大经济收益，另一方面通过对外合作汲取先进的运营、管理经验，进而为国内市场注入新的活力。

为了让民营企业放心“走出去”，各地纷纷打出组合拳。浙江省温州市设立海外投资与贸易咨询服务中心，建立重点外贸企业监测服务机制及“白名单”制度；深圳市发布15条新政策助企出海，包括资金支持、重大项目投资、展会支持和技术装备支持等方面。

“协同发展”结构更优

让民营企业参与更多国家重大项目建设，既能坚定其高质量发展步伐，也能激发市场活力，为经济结构优化提供助力。

据国家发展改革委介绍，截至10月8日，已向民间资本推介1635个重大项目，其中吸引民间资本参与项目441个、总投资3448亿元。未来还将推动更多民间资本参与铁路、能源、水利等重大基础设施项目建设。

进入12月，多地持续强化政策落实。12月3日，在新疆维吾尔自治区“民营企业进边疆·伊犁行”现场推进会上，总金额超300亿元的30个项目签约发布；日前公布的《浙江省人民代表大会常务委员会关于省属国有企业产业结构优化调整情况报告的决议》明确，支持引导国企与民企之间开展战略性重组和产业合作，大力推进高质量协同发展。

“向新而行”步履更坚

作为高质量发展的重要基础，民营企业在培育新质生产力过程中发挥着重要作用。

国家知识产权局公布数据显示，民营企业作为科技创新的重要主体，贡献了全社会70%的技术创新成果，涵盖了80%的国家专精特新“小巨人”和90%的高新技术企业。

围绕下一阶段重点，各级政府明确多项鼓励政策,引导民营企业在科技创新、产业升级、人才培养等方面持续发力、提质升级。

12月1日，工业和信息化部有关负责人表示，推动优质中小企业集聚化发展，分级分类培育中小企业特色产业集群，力争到2027年实现专精特新“小巨人”企业数字化改造全覆盖。

北京市日前发布新政策，围绕科技创新能力提升、人才引进培育等方面提出27项具体措施；广东省正通过“链式改造”的模式，让4万家规模以上工业企业带动80万家中小企业“上云用云”，让企业在数字化改造中增收获利。

(责编：陈键、高雷)

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