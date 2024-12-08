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路越修越好、收入越来越高 农村公路铺就致富路

人民网记者 乔雪峰
2024年12月08日09:18 | 来源：人民网
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初冬时节，长江南岸的甘蓝和白菜喜获丰收，产销两旺。车行湖北省咸宁市嘉鱼县潘家湾镇，青翠欲滴的蔬菜连绵成片，村民熟练地采摘、装筐，一辆辆货车载着新鲜的蔬菜沿着循环畅通的产业路，运往天南海北的蔬菜市场。

贯连潘家湾镇潘家湾村、肖家洲村、四邑村等村庄，长约10公里的蔬菜长廊依长江而建，距离武汉中心城区约70公里，武深高速公路从其间穿过，便利的交通让嘉鱼蔬菜不仅畅销全国，还远销日本、韩国、俄罗斯、加拿大等国。

57岁的肖家洲村村民叶祥松是种菜的“老把式”这几年他发现，随着家门前的路越修越好，自家的蔬菜也越来越好卖，每年8月开始育苗，10月还未完全成熟，就都被合作社介绍的客户预订了。“路越修越好，收入越来越高，家门口的‘四好农村路’是通往幸福生活的致富路，真心感谢党的好政策。”

蔬菜种得好，要运得出，才能销得旺。嘉鱼县交通运输局副局长刘长军介绍，交通运输部门开通集客货邮（游）于一体的蔬菜专线，配备42辆带有大型货厢的纯电动公交车，既方便村民出行，也实现了蔬菜快速运输。

肖家洲村村级路长、村党总支书记蔡建红见证了蔬菜基地从泥巴路到3.5米宽水泥路，再到双车道沥青路的变化。“以前蔬菜要用拖拉机转运，一车最多运几百斤，现在货车直达田间地头，一车运输几万公斤，周转费变成纯收入进了菜农腰包。”蔡建红说，蔬菜长廊建成后，村里新增蔬菜面积5000亩，每亩收入最高可达近万元。

这是十年来我国农村公路在打赢脱贫攻坚战、助力“三农”工作推动乡村全面振兴的一个缩影。数据显示，2014年以来贫困地区新改建农村公路超过140万公里，新增超过45000个乡镇和建制村通客车，2019年实现具备条件的乡镇和建制村通硬化路，2020年实现具备条件的乡镇和建制村全部通客车，兑现了小康路上不让任何一个地方因为交通而掉队的承诺。

同时，农村地区交通条件的持续改善，吸引了资本、项目和人才向农村流动，创造了更多就业机会，拓宽了农民群众致富增收渠道，让老百姓的生活越过越红火，党心民心贴得更紧、更近。

在陕西省留坝玉皇庙镇两河口村的露天院坝里，游客们围炉而坐，煮着坝坝茶，吃着户外小火锅，满满人气点燃乡村袅袅烟火气。

近年来，留坝县构建“快进+慢游”交通网络，精心打造“秦岭最美廊道”——全长171公里的交通旅游环线，并将其作为交通强国陕南交通旅游山水画卷试点项目线路。依托这条廊道，留坝实现了将环绕“绿水青山”的公路优势转化为建设“金山银山”的现实生产力。

“我以前在外地做咖啡，后来看到家乡游客越来越多，就决定回家创业。”杨先生是土生土长的留坝人，之前在城市打拼多年。近两年，随着留坝旅游环线的知名度越来越高，慕名而至的游客也越来越多，他一天销售额最多可达四五千元。

走进安徽省天长市长山村，虽已进入初冬，村里依然花木葱茏，沥青路面干净整洁，乌瓦白墙的农家小屋错落有致，村庄院落开满鲜花，随处可见操着外地口音来养生度假的游客。

“小时候山里就是烂泥石头路，到乡里上学，几里路要走个把小时。现在宽敞的旅游风景道修到家门口，出行真方便。”村民柏玉春脸上洋溢着喜悦之情。柏玉春在北京从事装修工作10年，看到家乡公路、村容村貌发生巨大变化后，就回来开了村里第一家饭店——小柏农家乐。

“饭店生意越来越好，节假日最多能接待游客20多桌，主要是南京、扬州、上海等周边城市的旅游团，甚至还有外国人。”柏玉春说。目前，长山村有4家农家乐和1家三星级宾馆，山里养鸡、河里养鸭鹅，经济又实惠的农家菜颇受游客青睐。

十年来，我新改建农村公路250万公里，截2023年底，中国的农村公路总里程达到了460万公里，具备条件的乡镇和建制村全部通硬化路，形成了一条县道沟通城乡、乡道往来交织、村道抵田连户的农村交通基础设施网络。

经过多年努力，我们搭建了通村畅乡、连片成网的农村交通基础设施网络，构建了普惠公平的农村运输服务体系，农民出行从走得了到走得好，农村物流从运得出到运得畅。交通运输部综合规划司副司长侯振兴表示，各地通过农村公路建设引导广大农民就近就业致富，“四好农村路”成为名副其实的民生工程、民心工程。

(责编：郭思邈、高雷)
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