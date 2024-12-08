人民网记者 黄盛

“以旧换新优惠力度这么大，家里冷柜结冰严重、能耗大，我决定把家里冷柜换成无霜的。”日前，湖北省随州市随县均川镇珍珠庙村五组村民贺从胜，从镇上一家家电专卖店购买了一款无霜冷柜，“以旧换新”补贴节省了359.8元。家电专卖店负责人周伟满脸笑容地说：“以旧换新政策确实带动了消费，许多用户即便原来的家电还能使用，也因活动力度大，产品更优质更节能而选择更换。”

加大汽车报废更新、家电产品以旧换新补贴力度，支持老旧营运船舶、老旧营运货车报废更新，提高农业机械、新能源公交车等更新补贴标准……今年以来，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施陆续出台，一系列“两新”活动持续火热，不断释放出消费潜力。

商务部数据显示，截至11月初，已有3000多万人参与消费品以旧换新，带动销售超4000亿元。各地结合本地市场需求，将更多消费品纳入补贴范围，各类线上线下平台也紧抓时间窗口，铆足劲上新品、增品类、优服务。

“之前开的是微型货车，油耗大，夏天的时候连空调都不敢开。现在新能源车可以节省更多的跑车成本。我又刚好看到货运平台有置换补贴的活动，咬咬牙就把车换了。”广东省东莞市货车司机罗洪章师傅，在今年6月参与了货拉拉以旧换新的置换补贴活动，通过货运平台出手了旧车，并购入新的中型面包车。他向记者计算了一笔“经济账”，以旧换新后预估每月跑车成本将能降低80%左右。

以旧换新政策不仅让消费者得到了实惠，也帮助商家和企业拓宽了销路。以汽车以旧换新为例，商务部数据显示，截至11月18日24时，全国汽车报废更新申请量、汽车置换更新申请量均已突破200万份，累计超过400万份，日均补贴申请量持续保持在高位。受政策带动，今年前十个月，全国报废汽车回收量同比增长超过50%。

中国汽车流通协会乘联分会秘书长崔东树表示，以旧换新推动车市整体向好，尤其是高、低两端两大细分市场增长较快。除了经济型车的销量增长，在各级以旧换新政策包括地方置换更新政策支持下，中大型车销量也大幅增长，凸显政策支持和消费升级叠加的效果。

如何评估本次以旧换新政策对当期消费的拉动效果？中金公司研究部研报认为，关键是看带来了多少“额外”消费。伴随以旧换新政策的加快落地，以旧换新类商品零售额增速从7-8月的-5%上升至9-10月的5.2%，增速改善10.1个百分点，对应的零售额多增1000多亿元。

有业内人士认为，以旧换新政策的加速落地，有助于形成稳定良性的产业生态，提高资源配置效率，完善从生产到消费再到回收的完整产业链，促使消费者对更高端、更智能、更环保产品的需求增加，推动产业链升级和终端产品质量的提升。

国家发展改革委相关人士前不久表示，正会同财政部综合各地区常住人口、地区生产总值、汽车和家电保有量等因素，向地方下达1500亿元超长期特别国债资金，支持各地因地制宜实施消费品以旧换新，同时大幅提升重点领域补贴标准，让更多“真金白银”直达消费者。

(责编：郭思邈、高雷)

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