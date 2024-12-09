创近7年新高

本报北京12月8日电 （记者欧阳洁）中国物流与采购联合会和京东集团联合发布的2024年11月份中国电商物流指数为115.5点，较上月提高0.5点，创近7年新高。分项指数中，总业务量指数、农村业务量指数、物流时效指数等有所上升。

电商物流总业务量指数小幅上涨。11月份，电商物流总业务量指数为134.1点，比上月提高0.4点。分地区来看，全国所有地区总业务量指数均有所上升，其中东北部地区升幅最大，上升2.3个点。

农村电商物流业务量指数继续上升。11月份，农村电商物流业务量指数为134.5点，比上月提高2.3点。分地区来看，全国所有地区农村业务量指数均有所上升，西部地区上升幅度最大，上升3.8点。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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