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11月电商物流指数为115.5点

创近7年新高

2024年12月09日05:48 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京12月8日电 （记者欧阳洁）中国物流与采购联合会和京东集团联合发布的2024年11月份中国电商物流指数为115.5点，较上月提高0.5点，创近7年新高。分项指数中，总业务量指数、农村业务量指数、物流时效指数等有所上升。

　　电商物流总业务量指数小幅上涨。11月份，电商物流总业务量指数为134.1点，比上月提高0.4点。分地区来看，全国所有地区总业务量指数均有所上升，其中东北部地区升幅最大，上升2.3个点。

　　农村电商物流业务量指数继续上升。11月份，农村电商物流业务量指数为134.5点，比上月提高2.3点。分地区来看，全国所有地区农村业务量指数均有所上升，西部地区上升幅度最大，上升3.8点。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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