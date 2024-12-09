发展冰雪旅游、冰雪运动、冰雪文化、冰雪装备全产业链——

本报记者 王俊岭

近日，“奔跑吧·少年——冰雪少年 激情亚冬”暨百万青少年上冰雪活动启动仪式在黑龙江省哈尔滨市清滨小学举行。活动包括冰上舞龙、越野滑雪展示、冰上保龄球等。图为青少年在表演速滑技巧。

刘 洋摄（人民视觉）

日前，中央区域协调发展领导小组办公室印发《推动东北地区冰雪经济高质量发展助力全面振兴取得新突破实施方案》（以下简称《方案》），立足东北冰雪资源禀赋，聚焦冰雪旅游、冰雪运动、冰雪文化、冰雪装备等全产业链发展，明确了推动东北地区冰雪经济高质量发展的思路目标、重点任务和政策举措，旨在把冰雪经济培育成为推动东北全面振兴的新增长点。

部署15项重点任务

据中央区域协调发展领导小组办公室、国家发展改革委有关负责人介绍，《方案》坚持全产业链谋划，从4个方面部署了15项重点任务和具体举措。

一是着力提升冰雪旅游品质。建设高品质冰雪旅游目的地，支持以冰雪为主题的旅游度假区和旅游景区建设，引导从单季开发向四季运营转变。加强冰雪旅游市场开发，探索设立地方冰雪日和专门假期，优化过境免签政策，吸引国内外游客。深化东北区域内冰雪旅游合作，加强与华北、西北等地区合作，促进跨区域联动发展。

二是加快发展冰雪运动。广泛开展具有地域特色的群众性冰雪赛事和休闲体育活动，推动中小学与体校、冰场、雪场合作开展冰雪运动教育。积极举办高水平冰雪体育赛事，发展冰雪项目竞赛表演产业。加强冰雪运动场地设施建设，结合大型赛事需要规划建设冰雪运动场馆，谋划场馆赛后利用和多季节运营。

三是积极发展冰雪文化产业。强化冰雪文化展示推广，加强冰雪雕技艺等非物质文化遗产保护利用，创新网络直播、短视频等营销方式，打造冰雪文旅东北品牌。创新冰雪文化产品，鼓励创作更多彰显东北地区冰雪文化底蕴文艺作品，推出具有冰雪特色文化创意产品，支持建设冰雪文化产业园区。

四是培育壮大冰雪装备器材等产业。加强冰雪装备器材研发制造，支持开展冰雪设施设备关键技术攻关，发展壮大个人冰雪运动器材产业。支持冰雪文旅领域设施设备更新项目实施，扩大装备器材应用市场。培育发展寒地测试、寒地中药材、数据中心等特色产业。

盘活优质冰雪资源

对于冰雪经济，国务院办公厅稍早前印发的《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》提出，到2027年，中国冰雪经济总规模达到1.2万亿元；到2030年，冰雪经济总规模达到1.5万亿元。国家发展改革委产业经济与技术经济研究所副研究员邱灵说，东北地区冰雪资源得天独厚，冰雪旅游持续火爆，冰雪经济不断升温，“冷资源”转化为“热经济”正在成为东北振兴的新亮点。

《方案》坚持加大支持力度和激发内生动力相结合，推动有为政府和有效市场双向发力，提出了一系列破解制约冰雪经济发展难点堵点的举措。比如，在人才培养方面，《方案》提出支持东北地区有条件的高等院校和职业学校开设冰雪经济相关专业，打造产教融合实训基地，加强冰雪旅游服务、赛事策划、设施维护、装备制造等技能型人才培养；在投融资方面，《方案》强调引导金融机构按照市场化法治化原则加大对冰雪场地开发主体信贷支持，支持符合条件的冰雪经济领域基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目发行上市；在土地保障方面，《方案》支持利用集体建设用地和符合条件的荒山、荒沟、荒丘、荒滩土地，以及城市公园、郊野公园、广场及城市空置场所等建设冰雪场地设施。

“《方案》有助于形成东北冰雪经济的统一大市场。”吉林大学经济学院副教授丁肇勇说，相关举措将为冰雪经济的发展提供新动力。

释放全新增长活力

如今，新技术正成为推动冰雪经济发展的强劲引擎：智能滑雪鞋垫可以收集滑雪过程的双脚压力、运动加速度和滑行路径等数据，成为滑雪爱好者的“私人教练”；发热雪地运动鞋内含柔性电池和弹性加热片，可以在零下25摄氏度的雪地中持续供热2.5至5小时；钛合金冰刀、全碳纤维滑雪板等新材料应用推动产品轻量化、高强化，降低运动者体力消耗……每一种新花样、新玩法的背后都是全新的商机与增长活力。

“经过多年发展，我国已经形成15大类冰雪装备器材产品体系，基本实现了从头到脚、从个人到场地、从竞技竞赛到大众运动，全产业链的冰雪装备器材。”工业和信息化部装备工业一司负责人郝立顺说。

为更好把握新技术带来的新机遇，《方案》一方面强调区域合作，支持东北地区建立冰雪旅游合作机制；另一方面还专门就深化国际交流合作作出部署，提出高质量建设中国—上海合作组织冰雪体育示范区、高水平办好冰雪产业国际展会等，搭建国际冰雪经济合作平台；鼓励边境地区开展跨境冰雪赛事等。

中央区域协调发展领导小组办公室、国家发展改革委有关负责人表示，《方案》是推动东北冰雪经济发展的重要抓手，有利于把冰雪经济培育成为全面振兴的新增长点，有利于加强部门协同配合和政策支持，有利于营造促进东北冰雪经济发展的良好社会氛围。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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