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高质量发展扎实推进

——二〇二四年中国经济观察①

本报记者 李心萍 韩 鑫 罗珊珊
2024年12月09日05:51 | 来源：人民网－人民日报
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　　今年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。

　　习近平总书记深刻指出：“我们要坚定发展信心，保持战略定力，积极主动应对问题和挑战，用实实在在的高质量发展成效唱响中国经济光明论。”

　　关键时期，关键一年。以习近平同志为核心的党中央团结带领全国各族人民攻坚克难、沉着应对，加大宏观调控力度，着力深化改革开放、扩大国内需求、优化经济结构，经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进。

　　前三季度，我国国内生产总值同比增长4.8%，为实现全年目标打下了坚实的基础。

　　“中国有充足信心实现今年经济增长目标，继续发挥世界经济增长最大引擎作用。”

　　攻坚克难稳大盘

　　回顾今年中国经济运行，“稳中求进”是总基调，“攻坚克难”是关键词。

　　“稳”的基础更加巩固。

　　看增长，一季度国内生产总值增速5.3%、二季度4.7%、三季度4.6%，增速虽有所起伏，但保持在预期目标附近，且每季度创造的经济增量逐步扩大。

　　看就业，前三季度全国城镇新增就业1049万人，就业形势保持总体稳定。

　　经济持续增长、就业形势稳定、物价温和上涨、国际收支基本平衡，主要指标运行平稳。

　　“好”的因素正在累积。

　　预期指标持续回暖。10月，中国制造业采购经理指数为50.1%，自今年5月以来首次回升到扩张区间；消费者信心指数比上月回升1.2个百分点，为连续6个月回落之后首次回升。

　　市场表现日趋活跃。年快递业务量突破1500亿件，年铁路旅客发送量突破40亿人次，铁路货运量持续上涨，集装箱吞吐量位于历史高位，流动中国充满生机活力。

　　回首来路，今年中国经济答卷来之不易。一系列存量政策和增量政策协同发力、持续显效，助力经济筑底企稳、持续向好。

　　宏观政策有力有效，推动经济回升向好——

　　金融支持，激发企业活力。“获得810万元科技创新再贷款支持，成本低、用处大，我们可以踏踏实实搞研发。”合聚高分子材料科技（广东）有限公司负责人雷彩红说。

　　政策撬动，推进项目落地。6月1日，珠三角水资源配置工程正式供水运营。“项目总投资超350亿元，很好撬动社会投资，保障工程顺利完工。”广东粤海珠三角供水有限公司副总经理张万玲说。

　　新增专项债发行达3.9万亿元；增加地方化债资源10万亿元，形成化债“组合拳”；9月27日起下调存款准备金率0.5个百分点，释放长期流动性约1万亿元……实施好积极的财政政策和稳健的货币政策，积极因素不断增多。

　　着力扩大国内需求，释放巨大市场潜力——

　　效能更优。福建漳州市，三宝集团股份有限公司借助设备更新政策，引进冷轧硅钢深加工项目，实现绿色转型，预计每年可减少二氧化碳排放56万吨。

　　销量大涨。“洗衣机原价999元，享受15%的以旧换新补贴，真划算。”江西鹰潭市民熊敏说。京东平台数据显示，今年“双11”，519个家电家居品类成交额同比增长200%。

　　既利当前，又利长远，在“两重”“两新”政策推动下，消费潜力持续释放，投资关键作用有效发挥。10月社会消费品零售总额同比增长4.8%，前10月固定资产投资同比增长3.4%。

　　打出政策“组合拳”，有力防范化解风险——

　　调整住房限购政策，降低住房贷款首付比例，加大住房交易环节契税优惠力度……房地产市场调控政策接续落地，10月新建商品房和二手房成交总量在连续多月下降后首次增长，楼市出现积极变化。

　　创新驱动强韧性

　　习近平总书记指出：“发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点”“要以科技创新引领产业创新，积极培育和发展新质生产力”。

　　从“池塘洼地”变成“创新之城”。成立30年，苏州工业园区崛起新一代信息技术、生物医药及大健康等五大千亿元级产业集群。不到300平方公里的土地上，集聚生物医药企业超2000家、纳米技术企业超1300家、人工智能企业约1800家。前三季度，园区工业总产值同比增长4.1%，高新技术产业产值占比超七成。

　　一域蝶变，全局缩影。今年以来，新质生产力在神州大地蓬勃发展，不断塑造着发展新优势。前10月，高技术产业投资同比增长9.3%，发明专利授权量为88.9万件；10月高技术制造业增加值同比增长9.4%。

　　向高攀升，攻克技术瓶颈，筑牢发展根基。

　　点火！11月25日，我国自主研发的F级15兆瓦重型燃气轮机在四川德阳市一次性点火成功，标志我国重型燃气轮机实现小型化新突破。

　　首套25兆瓦级风电主轴承下线，C919大型客机实现三大航司同时运营，第三代自主超导量子计算机“本源悟空”上线运行……深入实施创新驱动发展战略，大国重器频频上新。

　　前三季度上市公司研发投入达1.10万亿元，同比增长3.9%；截至10月底，国内有效发明专利拥有量达到466万件……研发投入增加，创新成果涌现，产业升级迈出坚实步伐。2024年，我国在全球的创新力排名跃升至第十一位，是拥有百强科技创新集群最多的国家。

　　向新而行，培育新兴产业，开拓发展空间。

　　数融百业，网联万物。浙江嘉兴，不少医院迎来了机器人“医生”，依托海量病历数据，人工智能模型可为患者形成个性化健康评估结果。

　　累计建成5G基站414.1万个，“5G+工业互联网”项目超过1.5万个，人工智能核心产业企业数量超过4500家……加快布局低空经济、商业航天、生物制造等新产业新赛道，新兴产业加快发展，新动能不断集聚。

　　向绿转型，节能降碳减排，擦亮发展底色。

　　福建厦门，远海码头，伴随着响亮的汽笛声，由中远海运运营的全球最大液化天然气双燃料新型汽车船迎来首航。今年以来，液化天然气、甲醇动力等船舶订单快速增长，我国承接全球70%以上的绿色船舶订单。

　　风电、核电、光伏发电等生产消费保持较快增速，新能源汽车、锂电池、光伏等绿色产业保持两位数高增长……坚定不移走生态优先、绿色发展之路，绿色低碳转型扎实推进。

　　技术“上新”，产业“焕新”，新质生产力成势处，高质量发展动力足。

　　改革开放添活力

　　习近平总书记强调，“改革越深入，对开放的水平要求就越高；开放水平越高，对改革的促进作用就越大”。

　　11月1日，新版外资准入负面清单正式施行，制造业领域“清零”；11月14日，我国新能源汽车年产1000万辆正式达成；11月27日，大众汽车集团宣布，将上汽大众的合资合营期延长为55年（至2040年）……今天的中国，新能源汽车产销量连续9年位居全球第一，成为全球新能源汽车技术创新最活跃的产业中心。

　　以改革促开放、以开放促改革，汽车业成为观察新时代中国改革开放的一扇重要窗口。

　　今年7月，党的二十届三中全会胜利召开，擘画了进一步全面深化改革、推进中国式现代化的宏伟蓝图，对经济体制改革重点领域和关键环节作出部署。

　　各地区各部门坚决贯彻落实党的二十届三中全会部署要求，相继推出一系列政策措施，更好激发全社会内生动力和创新活力。

　　重点领域改革蹄疾步稳——

　　“从项目立项到投入使用，只用了不到半年。”眼下，河北秦皇岛市星箭特种玻璃有限公司正在为新厂房投用做最后准备，公司总经理卢奕霖很高兴。秦皇岛经开区创新推出“系统集成审批”模式，多部门联动审批，多事项并行办理，让企业办事更高效。

　　从深入实施国企改革深化提升行动、促进民营经济发展壮大，到施行《公平竞争审查条例》、印发《关于完善市场准入制度的意见》……高水平社会主义市场经济体制加快构建，国民经济循环更加畅通，内生动力和创新活力持续激发。

　　高水平对外开放持续扩大——

　　12月2日，武田制药用于治疗短肠综合征的创新药物——替度格鲁肽，在上海开出首张处方。

　　从进博会展品到落地海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区，再到正式获批全国上市，创新药物的中国之旅，见证坚定自信的开放脚步。

　　在北京等4地开展增值电信业务扩大对外开放试点，主动对接国际高标准经贸规则，制度型开放稳步扩大；中欧班列累计开行突破10万列，与多个国家签署共建“一带一路”合作规划，高质量共建“一带一路”走深走实；相继举办进博会、链博会、数博会，开展2024“投资中国”系列活动，国际合作持续深化……前10月，我国货物贸易进出口总值同比增长5.2%，新设立外商投资企业46893家、同比增长11.8%，开放型经济跨上新台阶。

　　“随着各项政策特别是一揽子增量政策落地见效，10月以来，经济运行总体保持回升向好态势。总的看，中国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，我们对此充满信心。”国家发展改革委新闻发言人李超表示。

　　让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，干字当头、众志成城，扎实推动经济稳定向上、结构不断向优、发展态势持续向好。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月09日 01 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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