本报记者

中国式现代化，民生为大。习近平总书记多次到安徽考察调研，对民生福祉念兹在兹——

2020年8月，在位于合肥市的渡江战役纪念馆，习近平总书记强调：“任何时候我们都要不忘初心、牢记使命，都不能忘了人民这个根，永远做忠诚的人民服务员。”今年10月，在安庆桐城市六尺巷，习近平总书记指出：“民生无小事，把民生的事情办好了，社会矛盾就少了，社会就和谐了。”

牢记总书记殷殷嘱托，安徽坚持在发展中保障和改善民生，补齐民生短板，增进民生福祉，以高质量发展创造高品质生活，不断满足人民美好生活需要。

以科技“含新量”，激发生活新动能

11月初，《中国区域创新能力评价报告2024》发布，安徽居全国第七位；珠海航展，不少大国重器、明星装备都是“安徽造”；11月13日，合肥正式发布规划，计划未来3年构建城市空中交通载人运输网络……

新能源汽车、新型显示、通用航空、生物医药、空天信息……前沿领域捷报频传，尖端成果纷纷涌现。创新，在安徽已经成为一种驱动力量、一种鲜明气质和一种生活方式。

科技为民，让生活更美好。

走进位于蚌埠市的中建材玻璃新材料研究院集团，你会改变对“玻璃”的认知。一块比A4纸还薄的玻璃，竟能做到百万次弯折不破损，如今这项技术已实现产业化，产品广泛应用在最新款折叠屏手机和汽车卷曲屏上。

国内最薄的电子信息显示玻璃、最硬的高铝盖板玻璃、最轻的空心玻璃微珠……在这个老工业基地城市，传统玻璃正被施以“科技魔法”，变身新材料，切实改善着人们的生活。

服务百姓生活，是科技创新的原动力。安徽把惠民、利民、富民、改善民生作为科技创新的重要方向，推动科技创新和产业创新深度融合，不断激发美好生活新动能。

U盘大小的高性能激光传感芯片模组，打破了国外的技术垄断，大幅降低家庭火灾报警设备成本；一种夜晚自发光植物，白天可以美化环境，清新空气，晚上则会像萤火虫一样发光，化身天然的小夜灯……“皖字号”科技创新成果，向民生领域渗透，成为发展新质生产力的重要方向。

场景丰富，让创新动力更充沛。

早高峰时段，合肥市包河大道高架桥上车水马龙，桥上各处的68个传感器，正实时搜集各项数据，传回后方的智慧监管中心。

给桥梁戴上“健康手环”，让它“开口说话”，正是合肥城市生命线安全工程的一部分。这一工程依托信息化、数字化手段，对城市燃气、供水、桥梁等设施进行实时监测，为守护城市安全运行建起一个立体化监测网络。

始于合肥的探索，城市生命线安全工程实现了“从一域探索向全国推广”，在全国60多个城市落地。而负责研发的清华大学合肥公共安全研究院，也在这一过程中实现了“从实验室到生产线”的转变，直接孵化“金娃娃”企业16家。

科技改变生活，生活催生创新。在安徽，科技进步的魅力不断释放，科技创新正在带来高品质生活。

创新生态，让人才与城市双向奔赴。



人称“千载诗人地”的池州，如今有了一张新名片——“航天城市”。走进安徽星河动力装备科技有限公司，总装车间内一枚直径3米多、全长50米的“智神星一号”火箭正待组装，明年上半年有望实现首发。

引入链主型企业，带动上下游产业集聚，既开辟了发展赛道，也拓展了就业空间。据介绍，池州已签约落户商业航天项目4个，总投资111.2亿元，正在对接的产业链上下游企业超过20家。产业落地，无疑将提供大批高质量就业岗位，吸引大量高层次人才。

事业能留人，产业可聚才。安徽通过实施人才兴皖工程和人才安徽行系列活动，推进创业安徽行动，不断创造新技术、新产业、新业态、新模式，实现技术、人才、资本、场景良性互动，浓厚的科创氛围、创新气息，吸引越来越多年轻人奔赴而来。

一个指标很有说服力：作为曾经的劳务大省，安徽近年来人口净流入态势明显，去年合肥市人口增加21.9万。人口红利正加速转化为人才红利，为高质量发展提供坚实支撑。

以生态“含绿量”，塑造生活新空间

铜陵市狮子山独立工矿区居民安成美，今年1月份乔迁新居后，过上了舒适的生活——菜市场干净又整洁，离家步行只需5分钟；上下楼乘坐崭新的电梯，再也不用爬楼梯；医院、学校走着就能去……

随着资源枯竭、矿山关停，因铜而兴的城区发展活力渐失，生态问题凸显。安成美清晰记得，当初一家人住在老楼里，附近地质灾害频发、基础设施陈旧、公共服务落后。

一边修复生态、整治环境，一边新建家园、打通路网，同时引进产业吸纳就业，如今的狮子山独立工矿区重焕生机，正向一座产城融合、宜居宜业的现代化新城嬗变。

安徽山川秀美。黄山、九华山、天柱山群峰竞秀，长江、淮河、新安江川流不息，巢湖、太平湖烟波浩渺，“三山三江两湖”构成精彩的山水版图。如何让绿水青山成为群众诗意栖居的幸福空间，是推动高质量发展的一道现实考题。

狮子山之变是一个缩影。安徽近年来坚持生态优先、绿色发展，持续实施长江、淮河、江淮运河、新安江生态廊道建设工程，统筹推进皖南、皖西两大区域生态保护修复，持续推进“四廊两屏”重点工程建设，让生态屏障更牢固，让生态福祉更厚实。

“走千走万，不如淮河两岸。”一句民间俗语，道出了江淮儿女的深情。淮河穿蚌埠城而过，是蚌埠人的“母亲河”。

但曾经母亲河“病”了，给城市带来的也是“痛”。防洪排涝能力弱，常常泛滥成灾；生态环境恶化，“临河不见河、近水难亲水”。

2022年，蚌埠启动“靓淮河”工程。一方面切滩、拓槽、疏浚、清淤，让主河道由原来枯水季不足200米拓宽至500米，复现“一条大河波浪宽”盛景；另一方面重新改造利用堤坡、滩地、河岸等近水区域，骑行道路、沙滩、栈桥、亲水平台一应俱全，大河沿岸化身“城市客厅”“市民公园”。

蚌埠靓淮，淮亮蚌埠。生态环境改善，带来的居住、商业、产业类收益超70亿元。更重要的是，这座百余年来因水而兴的工业之城，开启了从“跨河发展”向“拥河发展”转变的发展新阶段。

在新安江，皖浙两省探索出全国首个跨省流域生态保护补偿机制的“新安江模式”，正着手建设新安江—千岛湖生态环境共同保护合作区，“一水共护”走向“一域共富”；在长江，一体推进治污、治岸、治渔，实现“滨江不见江”到“城市生态客厅”的美丽蝶变；在巢湖，系统实施“五大工程”“四源同治”，巢湖水质实现历史性好转，东方白鹳舞翩跹……

两组数据，直观展现了保护之效和发展之变——

2023年，全省PM2.5平均浓度34.8微克/立方米，比2015年下降1/3，优良天数比率提升到82.9%；长江干流安徽段、淮河干流、新安江干流总体水质均为优。

过去10年，安徽全省单位国内生产总值能耗累计下降近30%，煤炭消费占能源消费比重下降14个百分点。

保护好山好水，发展向绿而行，绿美江淮“千里画卷”徐徐展开。

以治理精细度，增强生活幸福感

保障和改善民生，离不开创新社会治理。

文化底蕴深厚、素有改革创新传统的安徽，熔铸优秀传统文化和现代法治精神，创造性推动新时代“枫桥经验”落地转化，形成了“新时代六尺巷工作法”等特色做法，有效提升了基层社会治理能力水平。

就业是民生之本，如何实现供需精准对接，考验着公共服务的精细化水平。

11月8日上午，铜陵市铜官区幸福社区的石城广场上，一场社区招聘会正在进行。家住附近的求职者，不仅可以直接与前来招聘的企业面对面沟通，还可以扫码注册小程序，通过手机就可以接收附近的工作岗位推荐。

此外，依托网格化管理，社区党员、干部随时收集岗位信息和就业意愿；通过设立在社区或商超、银行的就业驿站，进一步扩大服务覆盖面……建在居民家门口的就业体系，打通了就业服务“最后一公里”。

这就是如今在安徽普遍推广的“三公里”就业圈服务品牌，它聚焦社区就业困难人员等群体，借助信息化赋能，通过“政府主导推动、社会力量参与、线上线下结合”服务模式，提供常态化就业服务。

一项服务模式创新，同时探索求解社区劳动者就业难、小微企业招工难、基层治理难等问题，凸显着城市治理精细化的重要意义。

善于运用现代科技手段提升智能化水平，是推进服务供给精细化的重要途径。

在马鞍山市政务服务中心，马鞍山市公安局行政审批科科长谢静现场演示了如何办理“无犯罪记录证明”：点击“政民通·马上办”桌面交互终端，选择业务，“刷脸”核验，证明出具，整个过程用时约40秒。

办证明“无感”，幸福更“有感”。无证明办理，既便利了办事企业和群众，也节省了审核查验的时间、提高了工作人员的办事效率，几乎让办事窗口前排大队的现象成为历史。

数据多跑路，群众就少跑腿，其中的关键是打破数字壁垒，实现数据共享。截至目前，马鞍山共打通27个数据接口、23类电子证照接口，实现50类证明材料免提交，免提交率超90%。

科技赋能，无疑大大提高了治理效能。但要“绣”出城市的品质品牌，绣花般的细心、耐心、巧心不可或缺，永不过时。

走进合肥市的中铁臻庭小区，宽敞明亮的住宅楼、修葺一新的健身步道、随处可见的绿植让人眼前一亮。

深入了解一番，这个小区更是不一般：4栋安置楼设计了11种不同的户型，尽量满足差异化、多样化需求；老年人较多，小区就增设了许多适老化设计，比如在儿童活动区设置老年人座椅，降低窗户把手方便开关……

很难想象，这样高品质的小区，是由老旧小区改造而来。而且，小区内500多户居民实现原地回迁，交付时间还较原计划提前了6个月，有何秘诀？

居民自治起到了关键作用。拆不拆，怎么建，居民说了算。由11名居民组成的居民征迁自治小组，参与征迁、建设、安置、治理全过程。

坚持问需于民、问计于民，好事办到了群众心坎上。“还能住进这样的房子，以前哪敢想！”合肥仪表厂退休工人田宗金，住进了三居室的新房，脸上洋溢着笑容。

发展永无止境，保障和改善民生没有终点。“我们将认真学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神，坚持以人民为中心，以促进社会公平正义、增进人民福祉为出发点和落脚点谋划推进改革，不断擦亮高质量发展的民生底色，努力创造高品质生活，奋力谱写中国式现代化安徽篇章。”安徽省委主要负责同志表示。

（本报记者吴焰、刘维涛、邹翔、徐靖、罗阳奇）

《 人民日报 》（ 2024年12月09日 01 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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