以高标准、高质量建设平陆运河为抓手——

本报记者 邓建胜

眼下正是广西旱季水利施工的黄金时期，位于钦州市郊的平陆运河青年枢纽船闸施工现场，塔吊林立，混凝土搅拌机轰鸣。

2023年12月，习近平总书记在广西考察时强调：“要共建西部陆海新通道，实施一批重大交通基础设施项目，高标准、高质量建设平陆运河，高水平打造北部湾国际门户港，提高江铁海多式联运能力和自动化水平。”

2022年8月正式开工建设的平陆运河，建成后将开辟珠江—西江第二个入海航道，5000吨级江海直达船可从西江内河港口直通我国沿海港口和东南亚主要港口，更好联通国内国际两个市场。截至目前，平陆运河已累计完成投资445.4亿元，占工程概算的61.2%，土石方开挖、船闸主体混凝土浇筑等均超序时进度完成。

“平陆运河大规模开挖施工高峰期已过，青年枢纽、马道枢纽、企石枢纽等三大枢纽的金属构件设备全面进入生产制造阶段。”平陆运河集团有限公司党委书记、董事长王劼耘说，“为更好发挥平陆运河作为西部陆海新通道骨干工程的综合效应，我们已开始谋划2026年底运河主体建成后的管理运营、产业布局、功能配套等课题。”

以高标准、高质量建设平陆运河为抓手，广西作为西部陆海新通道的重要枢纽和门户的地位作用日益凸显。今年1至10月，广西北部湾港海铁联运班列集装箱累计发运42万标准箱、同比增长7.7%；通道沿线省份经广西口岸进出口贸易总额达5489.43亿元、同比增长13.32%。

基础设施互联互通水平加快提升，广西西部陆海新通道物流规模持续高速增长。目前，黄桶至百色铁路加快建设，贵阳至南宁高铁、防城港至东兴铁路先后建成通车，南宁机场改扩建工程、T3航站区及配套设施工程加速推进，南宁获批设立国际通信业务出入口局，“陆海空数”互联互通格局加快构建。今年1至10月，广西口岸进出口货运量1.7亿吨；出入境交通工具127万辆（架、列、艘）次，同比增长45.7%；出入境人员1156.6万人次，同比增长85.2%。

营商环境持续优化，西部陆海新通道产业集聚效应加速显现。广西持续推动北部湾港海铁联运一体化建设运营，综合作业效率提升约20%。中越边境智慧口岸加快推进，项目建成后，货物可实现24小时不间断、无人化、智能化通关，南宁至越南河内货物24小时内运抵，至越南北部边境4省12小时内运抵。各类园区加快建设，跨区域跨境产业链供应链加快构建。

“贯彻落实第四次‘一带一路’建设工作座谈会重要部署要求，我们将持续推进基础设施‘硬联通’、规则标准‘软联通’和同共建国家人民‘心联通’，大力提升西部陆海新通道物流规模和运行质效，加快推动通道与产业融合发展，把广西打造成为融通四海、畅联天下的国内国际双循环市场经营便利地。”广西壮族自治区党委书记刘宁表示。

《 人民日报 》（ 2024年12月09日 01 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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