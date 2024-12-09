持续做好创新这篇大文章——

本报记者 王乐文 方 敏

1秒钟，双精度浮点运算可达多少次？10亿亿次！走进国家超级计算郑州中心，高性能计算机集群展示出惊人的超算能力。

建设算力之城，郑州还有一系列大动作——

11月25日，河南空港智算中心揭牌暨签约仪式在郑州举行。该中心建成后，将为人工智能技术在郑州各领域的广泛应用提供更强算力保障。

在宇通客车试验室，车载电池被置于大火上燃烧，电池不起火、不爆炸。走进郑州经济技术开发区，宇通客车研发人员揭秘，此为新研发的“氮气保护技术”之功。坚持创新驱动，宇通客车今年前三季度销量突破3.1万辆，同比增长19.3%。

国家超级计算郑州中心、宇通客车试验室等，都是郑州近年来大力培育新质生产力的生动样本。

习近平总书记2019年9月在河南考察时指出：“把创新摆在发展全局的突出位置”。党的二十届三中全会《决定》提出：“健全因地制宜发展新质生产力体制机制。”

坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党的二十届三中全会精神，郑州坚持向新而行、向上攀升，让中原大地不断澎湃新动能。

高台起势，推动更多科创要素加速集聚。

为补齐优质高等教育资源短板，郑州加速建设一流大学郑州研究院，连年发布“郑聚英才计划”，组建中原科技城博士后创新创业孵化园……仅2024年，郑州新引进优秀人才2500名以上，累计引进院士25名以上，新培养数字人才超1万名。目前，郑州全市人才总数达282万人。

中原科技城里，黄河实验室、墨子实验室等省实验室建成投用，部分科创已有突破性进展；北龙湖畔，北大、哈工大、北理工等一批高校的郑州研究院落地，已引育一大批高层次人才队伍……截至目前，郑州已汇聚14家国家重点实验室、17家省实验室，省级以上创新平台2197家，其中国家级创新平台63家。

在郑州，新兴产业、未来产业成为发展新引擎。

谈及郑州产业，以前多是纺织、冶铜。而今，郑州加速布局氢能与储能、量子信息、类脑智能未来网络、虚拟现实、区块链等未来产业。

汉威科技集团股份有限公司企业研发总监熊作平展示研发成果——柔性触觉传感器。“我们最近正与机器人公司合作，将传感器整合到机器人的指尖、指腹等部位，相当于为机器人披上‘电子皮肤’，机器人将和人一样有触感。”熊作平介绍。持续发力科研创新，汉威科技截至目前已取得发明专利187项，企业气体传感器产品国内市场占有率达75%。

鲲鹏软件小镇全面建成，82家科技企业签约入驻；郑州智能传感谷、中原量子谷、中原算力谷，均已发力起势……前瞻布局未来产业、抢滩占先新兴产业、高位嫁接传统产业，郑州近年来实施“创新驱动、强基提链、数字赋能”等八个专项行动。新兴产业、未来产业的“星火”，已在郑州“燎原”催生、壮大一批科技型企业。

目前，郑州拥有科技型企业1.3万家、高新技术企业5800多家、创新型中小企业4058家、省级专精特新中小企业1129家、国家级专精特新“小巨人”企业117家。同时，郑州已形成电子信息、汽车、装备制造、新材料、现代食品、铝及铝精深加工六大千亿级主导产业集群。

创新主导，推动新质生产力加快发展。今年前三季度，郑州市实现地区生产总值10702.7亿元，同比增长5.5%。高新技术产业、工业战略性新兴产业增加值分别同比增长14.7%、13.0%。

《 人民日报 》（ 2024年12月09日 01 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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