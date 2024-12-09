中国铁道科学研究院首席研究员单杏花带领团队攻克客票系统难题——

本报记者 李心萍

图为单杏花（左）在北京站进行窗口调研。

宋选兵摄

铁路12306客票系统，全球最大的实时票务交易系统，高峰时每秒出票1000多张，用户从提交需求到出票只需要1.2秒，单日最高访问量超500亿次。

庞大的系统背后，有一个娇小的身躯，她就是铁路12306的技术领军人——中国铁道科学研究院集团有限公司首席研究员单杏花。

“再难也要啃下来”

1996年，为建设全国铁路统一客票系统，原铁道部决定成立客票总体组，并组建客票研发团队。彼时，刚考上研究生的单杏花幸运入选。

“只要交给她的任务，她总能给出很好的设计方案。”这是团队对单杏花的评价。就这样，从客票系统1.0版本到5.0版本，从主持负责到总体设计……单杏花逐渐成长为中国铁路客票系统研发团队的带头人。

2011年6月12日，铁路12306网站投产应用。2012年春运，铁路12306互联网售票系统迎来第一次大考。一时间，井喷式的购票需求使12306网站几近崩溃：余票查询请求海水般涌入，网站入口直接堵塞……

“关键时刻，再难也要啃下来；再优化一点，明天就会有奇迹出现。”单杏花鼓励团队。她带领团队白天跟踪系统运行状况，思考优化方案；晚上11点系统停售后，上线优化内容，进行全面测试；每天凌晨三四点休息，早上6点半继续战斗……

那一年，铁路12306高峰日点击量超过了14亿次，高峰日售票量达到120万张。“这远远超出了系统的初始设计能力。”单杏花说。

如今，12306已成为铁路售票的主渠道，经测算每年可为铁路节约售票成本3亿元以上，为社会节约购票直接交通成本100亿元以上。

“这是我热爱的事业”

12306算法有多复杂？

以北京南站到上海虹桥站的高铁列车为例，如果列车经停京沪高铁的24个车站，则每张车票有276种销售方式。一趟列车初始是1000多张车票，但可能会裂变出上万张车票。

与此同时，旅客每查一次票，线上网站和线下高铁车站的电脑都要更新车次和剩余票等信息，避免造成一票多售的情况。

“我们研究提出异步交易排队、分布式内存计算、混合云架构等系列方法和技术，最终攻克了12306海量高并发交易访问的难题。”单杏花说。

2024年春运，12306日售票量最高达2091.6万张，日页面浏览量最高达898.3亿次，90.9%的旅客通过线上渠道购票。

一路成长，单杏花的能力有目共睹。不少公司高薪聘请单杏花，但她选择了坚守。“这是我热爱的事业。”单杏花说。

“科技创新成果就是要对社会有用、对老百姓有用”

为优化列车开行方案，单杏花带领团队研发铁路客运大数据平台和旅客列车运行图智能管理等辅助决策系统，通过技术和数据研判客流变化，大幅度提升铁路运力配置效率。

团队开展了多种交通方式下旅客“一站式”票务服务应用研究，陆续上线了空铁联运、公铁水联运等服务，推动铁路、航空、公路间客运数据资源共享、优势互补，目前已为超过2400万旅客提供了“一站式”联运购票服务。

为提升服务质量，团队进行了6次系统大规模建设改造、上千次功能优化，先后研发候补购票、选座选铺、静音车厢等便民服务功能。

“今年，我们又上线了同车接续、在线选座、购票需求预填、火车票起售提醒订阅等功能。”单杏花介绍，“科技创新成果就是要对社会有用、对老百姓有用。”

“全国三八红旗手”“最美铁路人”“最美奋斗者”……尽管获得不少荣誉，但单杏花坦言，最看重的依旧是广大旅客对12306的一句句好评。

《 人民日报 》（ 2024年12月09日 06 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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