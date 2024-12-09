国际交流持续深化

冬交会是集展示、交流、合作、创新于一体的国际性农业盛会，为各国间的农业贸易和合作搭建了广阔平台。本届冬交会加大对国际展商和采购商团组邀约，越南、肯尼亚、乌干达等10余个国家和地区参展，泰国、印尼等多个国家和地区采购商参观采购。我国与众多热带国家共享合作机遇，共同推动农业国际合作高质量发展。

图为阿联酋参展商向观众介绍迪拜特色香料产品。

本报记者张武军摄