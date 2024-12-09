热带农业亮点纷呈
第二十七届中国（海南）国际热带农产品冬季交易会（以下简称“冬交会”）12月5日至8日在海口举办，参展企业2200家，专业采购商数量首次过万，参展品种上万种，涵盖瓜果蔬菜、粮油、茶叶、咖啡等品类。同时还设置了天然橡胶、蜜瓜、榴莲、凤梨、芒果、火龙果等13个全产业链展台，从一二三产业各环节，集中展示海南热带特色高效农业的发展成果。
图为海南特色水稻种子、稻苗和米酒等。
本报记者张武军摄
热带农业亮点纷呈
图为海垦集团展台展出的热带水果。
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热带农业亮点纷呈
图为海南琼海馆展出的水蜜蛋黄果、古布阿苏、巧克力布丁果、手指柠檬等热带水果。
本报记者曹文轩摄
热带农业亮点纷呈
图为全产业链馆展出的咖啡鲜果和咖啡豆。
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热带农业亮点纷呈
图为全产业链馆展出的燕窝果。
本报记者曹文轩摄
热带农业亮点纷呈
图为全产业链馆展出的榴莲、榴莲糖等产品。
本报记者张武军摄
热带农业亮点纷呈
图为全产业链馆展出的凤梨、凤梨月饼、凤梨酥等产品。
本报记者张武军摄
数据来源：海南省农业农村厅
数字技术赋能发展
数字农业技术不断丰富着农业生产、农民生活等环节的智慧应用场景。本届冬交会专门设置智慧农业展区，集中展示人工智能、大数据等高新技术在热带农业领域的最新应用，智能农机装备、无人驾驶航空器和各类智能决策系统等产品和服务受到广泛关注……以数字化引领驱动农业农村现代化，农业高质量发展的未来图景值得期待。
图为中国电科智慧农业展台。
本报记者张武军摄
数字技术赋能发展
图为海南大学热带果蔬智能化生产团队研发的芒果采摘无人机。
本报记者张武军摄
数字技术赋能发展
图为观众在智慧农业展区体验操作微型挖掘机。
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国际交流持续深化
冬交会是集展示、交流、合作、创新于一体的国际性农业盛会，为各国间的农业贸易和合作搭建了广阔平台。本届冬交会加大对国际展商和采购商团组邀约，越南、肯尼亚、乌干达等10余个国家和地区参展，泰国、印尼等多个国家和地区采购商参观采购。我国与众多热带国家共享合作机遇，共同推动农业国际合作高质量发展。
图为阿联酋参展商向观众介绍迪拜特色香料产品。
本报记者张武军摄
国际交流持续深化
图为柬埔寨展台的工作人员向客商介绍当地特产腰果食品。
本报记者张武军摄
本届冬交会所在场馆——海南国际会展中心。
《 人民日报 》（ 2024年12月09日 08 版）
(责编：袁勃、赵欣悦)
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