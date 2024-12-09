人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“中国越发展，就越开放”的生动例证

张 曾
2024年12月09日05:54 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　习近平总书记强调：“发挥热带地区气候优势，做强做优热带特色高效农业”。

　　在刚刚落下帷幕的第二十七届中国（海南）国际热带农产品冬季交易会上，国内外各类“新奇特优”热带农产品琳琅满目，让观众大饱眼福。本届冬交会参展企业2200家，专业采购商数量首次过万，现场订单交易总额超45.8亿元。

　　海南气候温暖、光照充足，是“天然大温室”，具备发展热带农业的独特优势。通过建设热带植物种质资源库、热带农业农村数据中心等平台，海南全力推动农业科技创新，使热带特色农业真正成为优势产业和当地经济的一张王牌。

　　科技和改革双轮驱动。全国主要热带作物种植面积约7000万亩，荔枝、龙眼、芒果等产业规模位居世界前列，种苗繁育、高效栽培等技术取得重大突破，热带作物科技成果加快转化。创新链和产业链的高效联动，正是我国深化农业科技体制改革的生动写照。

　　农产品贸易增量提质。各地加快冷链物流设施建设，提升跨季节、跨区域调节农产品供需能力，鲜活农产品销售半径越来越大，生鲜贸易越来越便利。如今，从东南亚采摘的超甜蕉、金菠萝，数日即可送达中国消费者手中。

　　高水平开放迈向纵深。《区域全面经济伙伴关系协定》高质量实施，通关便利化改革持续深化，国内国际两个市场两种资源的联动效应不断增强。人气旺盛的冬交会，成为“中国越发展，就越开放”的又一生动例证。

　　中国开放的大门越开越大，必将让更多生产者得实惠，也让消费者的“果盘子”“菜篮子”更丰富。以高水平开放促进深层次改革、推动高质量发展，定能不断拓展中国式现代化的发展空间。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月09日 08 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
以旧换新焕发内需潜力 加速消费提质扩容
　　“以旧换新优惠力度这么大，家里冷柜结冰严重、能耗大，我决定把家里冷柜换成无霜的。”日前，湖北省随州市随县均川镇珍珠庙村五组村民贺从胜，从镇上一家家电专卖店购买了一款无霜冷柜，“以旧换新”补贴节省了359.8元。…
路越修越好、收入越来越高 农村公路铺就致富路
　　初冬时节，长江南岸的甘蓝和白菜喜获丰收，产销两旺。车行湖北省咸宁市嘉鱼县潘家湾镇，青翠欲滴的蔬菜连绵成片，村民熟练地采摘、装筐，一辆辆货车载着新鲜的蔬菜沿着循环畅通的产业路，运往天南海北的蔬菜市场。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部