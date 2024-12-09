张 曾

习近平总书记强调：“发挥热带地区气候优势，做强做优热带特色高效农业”。

在刚刚落下帷幕的第二十七届中国（海南）国际热带农产品冬季交易会上，国内外各类“新奇特优”热带农产品琳琅满目，让观众大饱眼福。本届冬交会参展企业2200家，专业采购商数量首次过万，现场订单交易总额超45.8亿元。

海南气候温暖、光照充足，是“天然大温室”，具备发展热带农业的独特优势。通过建设热带植物种质资源库、热带农业农村数据中心等平台，海南全力推动农业科技创新，使热带特色农业真正成为优势产业和当地经济的一张王牌。

科技和改革双轮驱动。全国主要热带作物种植面积约7000万亩，荔枝、龙眼、芒果等产业规模位居世界前列，种苗繁育、高效栽培等技术取得重大突破，热带作物科技成果加快转化。创新链和产业链的高效联动，正是我国深化农业科技体制改革的生动写照。

农产品贸易增量提质。各地加快冷链物流设施建设，提升跨季节、跨区域调节农产品供需能力，鲜活农产品销售半径越来越大，生鲜贸易越来越便利。如今，从东南亚采摘的超甜蕉、金菠萝，数日即可送达中国消费者手中。

高水平开放迈向纵深。《区域全面经济伙伴关系协定》高质量实施，通关便利化改革持续深化，国内国际两个市场两种资源的联动效应不断增强。人气旺盛的冬交会，成为“中国越发展，就越开放”的又一生动例证。

中国开放的大门越开越大，必将让更多生产者得实惠，也让消费者的“果盘子”“菜篮子”更丰富。以高水平开放促进深层次改革、推动高质量发展，定能不断拓展中国式现代化的发展空间。

《 人民日报 》（ 2024年12月09日 08 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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