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加快建设一流国有资本投资公司

王祥明
2024年12月09日05:55 | 来源：人民网－人民日报
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　　习近平总书记指出：“国有企业是中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础，是党执政兴国的重要支柱和依靠力量”。华润集团深入学习领会习近平总书记关于全面深化改革的重要论述，落实落细各方面改革举措，以更高站位、更大力度把国资国企改革向纵深推进。

　　增强核心功能，提高核心竞争力。作为首批国有资本投资公司之一，华润集团牢记“中央企业、驻港中资企业”双重使命，在维护香港长期繁荣稳定、培育壮大战略性新兴产业、提供基本民生产品服务等方面，积极开展投资融资、产业培育和资本运作，更好地履行功能使命。

　　坚持立足香港、服务香港，维护香港长期繁荣稳定。当前，香港各界正奋力谱写香港由治及兴新篇章，华润集团进一步明确职能定位和工作机制，积极提升在地产开发、物管服务、物流仓储等方面的业务规模和市场地位。同时，深度参与和支持香港经济社会发展，华润科学技术研究院（香港）挂牌成立，助力香港国际创科中心建设；聚焦香港青年学业、就业、创业、置业等痛点难点问题，搭建“润爱同行”社区服务平台、推进“春笋计划”专项招聘等，助力解决香港民生难题。

　　加快发展新质生产力，加速培育壮大战略性新兴产业。一方面，着力强化科技创新的核心驱动力，联合外部机构建立高水平研发平台，加快科技人才队伍建设，加大研发投入和成果转化，促进相关产业实现突破发展。另一方面，强化集团总部直投功能，以大项目并购为重点，以基金化布局为补充，集中资源，快速突破新兴产业发展瓶颈。华润集团已在集成电路、生物医药、新能源等战略性新兴产业实现快速增长，未来战略性新兴产业规模、竞争力和创新力将持续显著提升。

　　坚持推动传统产业转型升级，更好提升民生服务保障和支撑作用。华润集团积极推动以传统产业为主的民生业务向高端化、智能化、绿色化转型升级，不断巩固民生领域业务行业地位。华润啤酒业务坚定“高端制胜”战略，华润包装饮用水业务坚持“绿色化”发展，华润医药商业积极应用新技术，打造全国性网络覆盖的领先医药分销和医药零售平台。

　　聚焦制度建设，打造一流的公司治理能力。持续深化中国特色现代企业制度建设，在完善公司治理中加强党的领导，建立符合国有资本投资公司要求的公司治理体系和组织管控模式，形成科学高效的决策机制、激励机制与约束机制。完善管理体系，持续推进管理能力管理体系现代化，不断提高整体治理效能。

　　聚焦“软实力”，打造一流的品牌引领能力。品牌价值和影响力是世界一流企业的重要标志之一。华润集团持续完善品牌管理体系，形成“华润”品牌与旗下品牌相互协同、相得益彰的“大品牌”建设格局。积极践行社会责任，向公众展现华润形象和担当，不断提升“华润”品牌的含金量。

　　（作者为华润（集团）有限公司董事长）

　　《 人民日报 》（ 2024年12月09日 10 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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