图为2024中国品牌论坛党建引领老字号高质量发展分论坛现场。

本报记者 伊 霄摄

传承非遗技艺 加快人才培养

恒源祥（集团）有限公司党委书记 顾红蕾

恒源祥，创立于1927年，是商务部认定的首批“中华老字号”。在近百年的发展历程中，恒源祥历经多次转型，始终高度重视社会责任，坚持经济效益与社会效益高度统一。在新时代，恒源祥借助国际奥委会供应商、中国奥委会赞助商等角色，进一步走出国门，在世界舞台演绎中国品牌的风采。

恒源祥集团党委围绕新质生产力，结合“数字经济”“低碳经济”“美学经济”，加快品牌建设。

借助数字化生产手段，为巴黎奥运会提供制服；推出“宽幅绵柔针织家纺面料的开发与产业化”项目，荣获“中国纺织工业联合会科技进步二等奖”。

恒源祥认为，品牌的背后是文化。一方面，通过党建引领，联动公益项目，传承海派非遗技艺；另一方面，制定海派美学生活方案，用文化的方法、创新的方式，满足广大消费者对美好生活的向往。

恒源祥将在2027年迎来百年诞辰，将继续传承好中华优秀传统文化。同时，恒源祥将继续践行“党建+业务”，探索新质生产力的培育，擦亮品牌形象，并借助与中国传媒大学共建的擘雅品牌研究院，加快品牌人才培养，为中国式现代化建设贡献力量。

挖掘文化内涵 实现产品升级

北京首都旅游集团有限责任公司副总经理 卢长才

首旅集团始终秉承“首享精彩 旅悦未来”的品牌理念，凭借全链条覆盖的产业资源优势和全场景联动的品质服务能力，参与并服务于消费者生活的精彩瞬间。

守正创新，让老品牌焕发新活力。集团深入挖掘老字号品牌的历史文化内涵，实现传统旅游业态、产品和服务的全面升级。集团精心打造的“2024年北京中秋国庆彩灯游园会”，是推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展的重要举措。同时，集团重视对自有老字号品牌文化价值的挖掘和整合，取材于全聚德发展历史的话剧《天下第一楼》，摘得文华奖、梅花奖等诸多戏剧大奖。

跨界融合，不断拓展旅游产业链。全聚德前门店打造“中轴食礼”品牌，是北京首家集“中轴线文化”和“京味饮食文化”为一体的老字号文化体验店。北京饭店将典藏的书法绘画艺术品转化为美术馆资源，实现文化遗产与现代酒店发展的有机融合。集团通过一系列创新举措，将单纯游览转变为深度体验，引领传统旅游业转型升级。“精彩长安街”等活动将传统文化元素融入消费场景，“首旅精彩生活节”汇集集团众多品牌，实现多业态整合。

首旅集团努力以更丰富多样且极具个性的业态与产品连接更广泛的人群，不断扩充和丰富首都精彩生活体验。

坚持党建引领 强化品牌建设

中共天津市西青区委组织部副部长 孙利国

沙窝萝卜产自天津市西青区辛口镇，是国家地理标志产品、国家驰名商标，被收录进中国农业品牌目录。近年来，西青区坚持党建引领，实施“红色领航 乡村运营”行动，将党建工作优势转化为老字号品牌建设优势。

以“组织带头”助力规模化种植。充分发挥基层党组织的功能，以大沙沃村党组织为“龙头”，建成260亩示范种植基地，打造可复制推广的萝卜产业示范样板。近年来，沙窝萝卜发展出了“七星”“北斗”“金星”等十几个杂交品种，并培育出“凤梨萝卜”“冰激凌萝卜”等新型品种，深受消费者和餐饮企业喜爱。

以“党建引领”推动品牌运营。推动大沙沃村、小沙窝村等8个村联合进行“农特产品产销”，确定品牌保护、一体化产销的发展方向，带动各村资源优势错位互补、农特产品品牌共塑、发展问题协商共解，实现村集体抱团闯市场。沙窝萝卜年种植面积达6000亩左右，产量6000万斤，销售收入达3亿元。

以“揭榜招贤”推动致富增收。坚持“党支部+合作社”运营模式，链接专业优质资源，积极发展订单农业，与平台渠道商达成合作协议，依托“创富工坊”线上线下同步展销，年收购量超800万斤。建立由“土专家”“田秀才”等40余人组成的服务团队，面向农户广泛开展种植技术培训，促进种植水平提升、品牌效能提质。

寻求跨界合作 拓宽受众群体

上海英雄（集团）有限公司副总经理 董文斌

英雄集团把加强党的领导和完善公司治理统一起来，持续推动党建工作和业务工作深度融合，以高质量党建引领企业创新发展。

产品是品牌的基石，英雄集团始终坚持“经典+时尚”的定位，秉承“传承+创新”的理念，在坚守传统技艺的基础上，打磨改进经典产品，并根据消费者需求，不断探索新的设计理念和加工工艺。今年推出的“英雄100型龙年限定金笔”不仅保留了“软、糯、顺、滑”的书写手感，还把中国龙文化融入产品设计，使经典钢笔焕发出新的活力。

在品牌层面，集团聚焦“英雄+”，积极寻求跨界合作等多种创新模式，实现品牌与不同领域的融合，激发出“1+1>2”的效应。通过与知名品牌合作，在品牌年轻化之路上不断探索，拓宽受众群体，提升品牌话题性。

集团通过一系列技术革新和工艺改进，成功提升了生产效率和产品质量，进一步扩大了企业产能。通过优化工艺流程，集团实施笔尖生产线绿色改造计划，解决传统笔尖生产设备能耗高、效率低、维护困难等问题，进一步提升产品质量，减少环境污染。

未来，我们将继续坚持党建引领，深化创新驱动，着力推动“英雄”品牌的高质量发展，努力实现“百年名牌、百年名品、百年名企”的“英雄梦”。

弘扬中医文化 坚持品牌强企

仲景宛西制药副总经理 马晓民

仲景宛西制药以市场为导向，以品质铸品牌，以文化塑品牌，以产业强品牌，持续培育中华老字号，走出了一条品牌强企的发展之路。

品质先行，企业秉持“药材好·药才好”制药理念，自1999年起，在三省六地建立山茱萸、地黄等6种中药材标准化种植基地，承担国家“六味地黄丸”标准化课题研究项目，各类产品受到消费者青睐。

仲景宛西制药持之以恒弘扬中医药文化、进行品牌打造。

投资数亿元建起全国中医药文化宣传科普教育基地中华医圣苑、仲景健康公园。参与协办16届中国·南阳张仲景医药文化节和仲景论坛。在各地承办和组织上百场次的“仲景经方研讨会”“仲景学术思想研讨会”。与中华中医药学会联合开展全国巡讲，开展“仲景健康节”中医药文化全国推广活动。在全国十所中医药高校设立张仲景奖助学金，累计投入数亿元参与各类社会公益活动等。

企业坚持高质量发展，通过品牌文化优势，打造集工业、农业、商业、食品、医疗、养生、卫材于一体的仲景大健康产业链。产品走进千家万户，仲景系产业享誉大江南北，企业成为中国中医药企业50强、河南省生物医药产业链链主企业。

提高研发效率 优化生产流程

上海宝鼎酿造有限公司总经理 李梦冲

在上海，有两款家喻户晓的美食调味品——宝鼎康乐醋和宝鼎糟卤。这两款产品诞生于上海唯一一家百年醋厂“上海宝鼎酿造有限公司”。

宝鼎有百年历史，历经多次变革，始终按照国家产业发展导向，以传承上海味道为企业创新路径，由此研发出宝鼎康乐醋和宝鼎糟卤等在国内外市场广受欢迎的特色美味。

1996年，随着城市发展，企业迁址至上海西南的闵行区七宝镇。2018年，工厂所在区域再次被规划，企业再度面临搬厂。

在一次上海闵行区党建调研活动中，区领导了解到企业需求，经多方协调，落实了宝鼎新厂地址，为宝鼎这一老字号企业二次发展提供了坚实的基础。

通过上海市闵行区工商联组织的党组学习，我们进一步理解了新质生产力，并在企业内部不断探索实践。企业突破行业传统观念，在传统数据运作基础上，通过云数据平台，创立了全新的新品开发流程，使得10多个新品研发得以同时推进，极大提高了原创研发效率。

作为一家传承美食文化的老字号企业，我们通过不断做好传承与创新，使企业发展进入一个良性循环。未来，我们将持之以恒致力于将中国地方美食文化传播到世界各地。

满足用户需求 助力健康事业

方家铺子（莆田）绿色食品有限公司总裁 方 敏

走过百年历程，方家铺子始终坚守“货真价实 童叟无欺”的初心，传承老字号守正创新的精神，收获超2000万家庭信赖，荣膺京东滋补干货类目七载销冠，成为福建省民营企业党建工作先进单位。

品牌营销端，方家铺子利用人工智能内容生产力布局自媒体运营矩阵，通过推活动、实施冠军大使计划等，实现品牌传播。供应链从全球布局原产地，到自建108亩生态园区，为消费者提供安全、优质、纯正的滋补产品。联合高等学府与科研单位，不断推进技术研究，投身行业标准制定与专利研发创新实践，发布近百项标准和专利，引领行业规范发展。产品研发借助科技力量，最大化留存食材营养精华，精准满足快节奏生活中用户的便捷需求。在包装设计上，将功能与东方美学融合，引领滋补行业时尚潮流。推出人工智能中医智能终端至全国连锁门店，为全家滋补定制一人一方。到2030年，方家铺子计划全球布局3000家滋补会员店，链接更多用户，发展更多合伙人，让东方滋补文化与健康福祉传遍世界。

老字号不仅是商业标识，更是文化传承。方家铺子将继续弘扬老字号精神，携手国货品牌走向世界，为全民健康事业贡献力量。

推动技术创新 践行社会责任

江苏高淳陶瓷股份有限公司副总经理 王贵夫

高淳陶瓷经过60余年发展，已成为中国日用陶瓷领先品牌，获得中华老字号、国家文化产业示范基地等称号。高淳陶瓷始终坚持以党建引领老字号创新发展，不断擦亮老字号金字招牌。

以党建引领企业发展方向。高淳陶瓷积极推动企业技术创新、产品创新和营销创新，成功开发珐琅彩骨质瓷，并获得国家发明专利，成为公司代表性产品。企业累计获得3000多项国家外观设计专利和著作版权。

以党建持续提升品牌影响力。建立党委办与品牌部联合办公机制，统筹合力开展各项内外宣传工作，积极向世界宣介中华文化、讲述中国故事。公司建设的高淳陶瓷博物馆，形成了一个集陶瓷文化博览、工业匠心研学、陶艺手工体验为一体的新型文旅业态。

以党建培育高水平人才、践行企业社会责任。积极开展“高陶工匠”等各项评优表彰活动，培养出全国轻工技术能手、江苏工匠等20余人，有10人被评为全国、省、市劳模，公司普通职工范银莲当选为第十四届全国人大代表。公司设立奖励基金会，近3年向305名优秀学子提供奖学金，进一步提高了企业美誉度。

完善企业治理 构建标准体系

福建春伦集团有限公司副总裁 傅伟鸿

春伦集团是福建福州茉莉花茶企业的代表，历经百年成为中华老字号。集团拥有5万亩自有茶园，10多万亩“公司+农户”茶园，7000亩茉莉花生态种植基地，年产量超600万公斤。春伦集团党委下设7个党支部，党员118人。

坚持党建立企，将党的领导融入企业治理决策，实行党委书记和董事长“一肩挑”，确保党的领导。同时，在各部门和车间建立党组织，确保党组织的全覆盖，并通过“书记工程”推动党建工作落实。

坚持文化兴企，把优秀文化传承在价值建设的全过程、各方面。创新人才培养，培养了一批优秀的茶匠级党员员工。通过强化品质管控，构建茉莉花茶制茶标准体系，成为行业标杆。弘扬中国传统茶文化，让世界感知中国韵味。

坚持公益树企，把社会责任落实在企业发展的全过程、各方面。通过茶产业链带动，与村集体经济发展深度融合，走出有特色的乡村全面振兴之路。以“公司+农户”“公司+合作社”形式，将生产扩大到全省各地。通过利益联结机制，带动10多万农户增收，推进智能化生产，推动产业可持续发展，让老字号品牌焕发新生机。

《 人民日报 》（ 2024年12月09日 13 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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