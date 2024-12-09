勇担社会责任 打造一流品牌

中国飞鹤有限公司董事长 冷友斌

党的十八大以来，我国品牌事业蓬勃发展、成果丰硕，婴配粉及中国乳业品牌发展迅速。

2018年至2023年，飞鹤连续5年在国内婴配粉市场销量领先，可见消费者对国产品牌信心日益增强。我们致力于打造世界一流的乳业品牌，更好地满足市场需求。

坚持科技创新，打造“高价值”品牌。近年来，飞鹤承担近40项国家和省级重要科研项目，参与了19项国家、行业和团体标准制定。公司积极开展技术攻关，在脱盐乳清、乳铁蛋白等关键原料、制备技术方面实现突破，让品牌的含金量更高、底气更足。

坚持绿色发展，打造“可持续”品牌。飞鹤坚持生态优先、绿色低碳，将可持续发展理念融入全产业链条。投入上亿元、历时6年，建成我国高寒地区生态循环项目，构建黑土地上的绿色产业链，不仅服务国家“双碳”目标，也确保了飞鹤原材料与生产环境的健康与优质。迄今，飞鹤已2次入选“中国ESG上市公司先锋100”榜单，3家工厂被评为国家级“绿色工厂”，并受邀参加联合国可持续发展目标峰会官方边会，分享中国企业的绿色发展经验。

坚持成果共享，打造“负责任”品牌。成立60多年来，飞鹤秉持“尽己所能，反哺社会”的责任理念，将自身发展融入经济社会发展大局。积极打造“共富链”，累计创造17万个就业岗位，带动了超16万名农民增收。开展丰富多元的公益行动，涵盖教育、医疗、文化、体育、抢险救灾等领域，累计捐赠款物超7亿元。这让飞鹤品牌变得越来越有“温度”。我们相信，积极承担社会责任、与更多人共享发展成果，是企业品牌实现自身价值的必经之路。

海尔集团——

擦亮金字招牌 拓展全球市场

本报记者 侯琳良

海尔在哪里？在山东青岛，在中国，更在全世界。

“走出去”“走进去”“走上去”——是中国出海最早的企业之一海尔集团品牌全球化历经的3个阶段。从1990年首次以自主品牌出口德国，到如今深入全球200个国家和地区，服务全球10亿用户家庭，15年位居全球大型家电品牌零售量前茅，海尔已成为世界名牌。

在拓展海外市场的过程中，海尔坚持以本土化赢得当地用户青睐。泰国气候炎热，当地人喜欢喝冰沙，海尔在冰箱中专门设计了可制作冰沙冷饮的变温区，匹配用户生活习惯。在欧洲，空调安装费高昂，海尔推出的F系列智能空调升级了“易安装”功能，原本需要两个人的安装工作现在一个人即可完成。“全球家电市场实际上由一个个区域市场组成，企业需要提供差异化的产品、服务、体验，满足不同市场的用户需求。”海尔集团首席品牌官王梅艳说。

这背后，是海尔通过本土化研发、本土化制造、本土化营销“三位一体”布局，与当地用户建立起沟通桥梁。如今，海尔已经在全球设立了十大研发中心、71个研究院、35个工业园、143个制造中心和23万个销售网络。

通过全球协同实现高端品牌的突破，是海尔品牌发展的重要方向。在美国，海尔推出的一款大滚筒洗衣机零售价为2899美元，这让渠道商一度产生担忧。但半年过后，追加的订单就突破了10万台。在欧洲，针对能源价格居高不下的情况，海尔创新推出了比A级能耗节能60%的海尔朗境X11洗衣机，一上市就占据当地高端市场份额的10%。“品牌迈向高端化，不仅体现在产品价格的提升，更在于用户对海尔品牌高品质、高科技、新体验的认同。”王梅艳说。

在深耕全球化的同时，海尔的生态品牌实践也持续推进，锚定智慧住居、大健康、产业互联网三大赛道战略布局，不断释放品牌活力和创新力。

安踏集团——

加大研发投入 搭建创新网络

本报记者 刘晓宇

2024广州马拉松举行，作为赛事合作伙伴暨唯一指定运动装备赞助商，安踏为本届广马提供参赛服及纪念服。据悉，参赛服采用安踏跑步最前沿的“4D动态版型”，随跑者跑姿变化自然贴合、随动而动。3小时内完赛选手获得纪念服，纪念服主视觉融入广东广州地标剪影，红色线条充满活力。

多年来，安踏集团不断加大研发投入，搭建起开放式创新生态网络，全球六大设计研发中心、70多所高校及科研机构、250多名专家、800多家供应商，共同参与建立了从实验室到赛场的全链路创新闭环。安踏不断引入人才资源，行业首家院士工作站及博士后科研工作站落户集团总部。

截至2024年6月，安踏集团累计申请国家专利超4600件，在专利申请量、有效专利量以及发明专利量上均位居中国体育品牌前列。

自2021年起，安踏集团每年投入数亿元，通过设立创新基金、举办商品创新奖评选等举措，鼓励员工能创新、会创新、敢创新。在培育新质生产力的过程中，让创新思维深入人心，让创新文化蔚然成风。

安踏集团始终秉承“安心创业，踏实做人”的创业初心，坚持做好每一双运动鞋、每一件运动服，从供应链端到品牌端全链布局、全线发力，运用最新数智科技，发展新质生产力。

湖南一块医药科技有限公司——

坚持创新驱动 推动转型发展

本报记者 申少铁

自2019年创立以来，湖南一块医药科技有限公司积极承担社会责任，坚持“创新驱动”和“高质发展”品牌理念，带动企业发展。

党建引领发展，服务人民健康。一块医药积极发挥医药健康产业链优势，将科技创新应用与品牌产业链相结合，助力健康中国建设。

加快技术创新，赋能行业发展。一块医药聚焦数字化转型和技术创新，自有药品品牌涵盖中成药等多个类别，连接工厂和零售终端，与超过1000家制药企业合作，为下游3000家连锁药店总部及数以万计的药店提供优质服务。通过建立以控销产品为重点的医药供应链，解决供应链效率低、成本高等问题，保障群众用药安全。

促进数字转型，提升管理水平。一块医药以数字经济与品牌效益为根基，坚持以新质生产力带动医药健康产业转型发展。自主研发药房健康诊断系统等数字化技术，赋能药房降本增效，提升管理水平，加速零售药店的数字化转型，提高零售企业运营效率。

坚持以人为本，履行社会责任。一块医药积极助力乡村全面振兴，向湖南省长沙县江背镇印山村捐赠资金，支持当地产业发展升级；支援今年夏天湖南防汛抢险救灾工作，累计捐赠价值400万元的生活和医疗物资；与长沙师范学院、湖南信息学院等高校共建实习基地，为学生提供实践平台与就业指导。

未来，一块医药将进一步增强科技创新能力，做发展的实干家和新时代奉献者，助力行业高质量发展。

山西阳光焦化集团——

推动产业升级 助力能源转型

本报记者 马睿姗

新材料是国家重大工程和战略性新兴产业的重要支撑，其中碳基新材料品种多、应用广、附加值高。

近年来，山西阳光焦化集团成立碳基新材料发展领导组，依托山西省级经济开发区与相关高校搭建创新平台，助推企业由传统资源型煤化工产业向碳基新材料产业领域转型。阳光焦化带动安昆新能源、安仑化工、豪仑科化工等数十家重点企业协同发展，通过延链、补链、强链，全速推动碳基新材料产业链不断完备与升级，为发展新质生产力蓄势赋能。

在能源转型的道路上，阳光焦化将提升劳动者素质和水平作为提升企业生产力的重要抓手。集团着眼于培育发展新质生产力，通过开展校企深度合作、专业课程培训与关键岗位技能提升培训，完善人才培训体系；以技能加薪、学历加薪等举措，建立健全薪酬分配制度；建设实训基地和线上数字化学习平台，加大资源投入，让个人进步与集团发展同频共振，让员工尝到甜头、找到奔头、铆足劲头，激发人才技能创新与钻研热情，为集团乃至产业发展注入新动能。

阳光保险——

融入发展大局 服务民生事业

本报记者 屈信明

阳光保险做深做实科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，致力于为经济社会发展提供高质量服务，助力提升社会治理效能、服务民生事业。

支持科技创新，发展科技金融。阳光保险持续加大对战略性新兴产业、先进制造业的支持力度。截至今年10月底，累计为近400家科技企业提供风险保障超390亿元。

助力绿色发展，做强绿色金融。阳光保险不断优化绿色保险服务，完善可持续投资框架与政策。截至今年6月末，可持续投资余额近550亿元，其中绿色投资超190亿元。

满足民生需求，拓展普惠金融。阳光保险持续完善产品体系，积极拓展大病保险、惠民保、防贫保等多种类型服务，为“三农”领域提供综合帮扶。今年上半年，提供农业风险保障353亿元，支付理赔1.5亿元，惠及约4.4万户农户。为小微企业量身定制产品服务，开展“伙伴行动”风险减量服务。

助推银发经济，深化养老金融。阳光保险不断做优养老金融产品，首批获准经营税延养老保险，广泛参与多地长期护理保险项目，不断扩大服务覆盖范围，助力养老事业和养老产业发展。

发力“数智转型”，创新数字金融。阳光保险始终将科技能力建设作为重中之重。今年上半年，阳光保险强化AI可用数据和有关智能体建设，进一步提升客户服务、销售与管理的数智化水平。此外，阳光保险连续两年举办保险科技数智大会，为推动行业高质量发展汇聚众智、凝聚共识。

《 人民日报 》（ 2024年12月09日 14 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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