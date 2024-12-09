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金融“活水”润泽沃野田畴（财经眼）

本报记者 吴秋余
2024年12月09日05:56 | 来源：人民网－人民日报
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　　图①：在浙江淳安县，浙商银行工作人员调研当地茶产业。
　　黄 昊摄
　　图②：在四川南江县，平安农险理赔员正向农户介绍线上理赔操作流程。
　　杨 涛摄
　　数据来源：中国人民银行

　　农业强国是社会主义现代化强国的根基，推进农业现代化是实现高质量发展的必然要求。党的二十大报告提出，完善农业支持保护制度，健全农村金融服务体系。近年来，我国持续推动农村金融产品和服务模式创新，为推进乡村全面振兴注入更多“源头活水”。

　　当前，金融支持乡村全面振兴的成效如何？金融机构在服务“三农”方面有哪些新实践？记者进行了采访。

　　加大资金支持，培育优势特色产业

　　肉质紧实弹牙、口感清爽脆嫩，广东省中山市小榄镇独有的生态环境，孕育着享誉四方的水产瑰宝——脆肉鲩。

　　这种以蚕豆为食的草鱼，是国家地理标志产品，也是当地农民增收致富的重要产业。近年来，小榄镇的脆肉鲩养殖规模保持在1.5万亩左右，年产值超过11亿元，在全镇农业总产值中占比高达七成。

　　推动农业现代化，小榄镇正致力于打造集现代化养殖、高效流通、精细加工、休闲旅游、美食文化、科研创新于一体的全产业链省级现代农业产业园。

　　小型气象站24小时实时监控、手机远端控制投料机和增氧机工作……在嘉华脆肉鲩鱼养殖场，5G智慧渔业系统全方位提升养殖效能。“有了这套系统，运营成本可以降低35%，脆肉鲩会有3%—5%的增产，一年下来能比传统养殖方式增收30多万元。”养殖场总经理黄嘉华说。

　　引入这套智慧养殖系统，对嘉华这种初具规模的养殖场来说是不小的开销，这曾让黄嘉华犯难。因为缺少抵押物、养殖风险高等因素，嘉华养殖场曾被不少银行拒之门外。

　　为了帮扶当地特色产业，中国银行中山东升支行联手小榄镇脆肉鲩养殖流通与加工协会，在深入调研当地养殖业基础上，为养殖户量身打造了最高300万元的纯信用流动资金贷款产品，手续简便、利率低、额度高。产品推出一年来，得到了当地养殖户的一致认可，目前已经陆续投放贷款6400多万元，惠及30多家养殖户。

　　“有了信贷资金的支持，脆肉鲩产业展现出前所未有的活力，这更加坚定了我们发展乡村金融的信心。”中国银行中山东升支行行长杨章告诉记者，凭借与当地协会和农户的长期合作，支行不断把金融服务延伸到脆肉鲩产业的每一个环节，从传统养殖到产品深加工，都得到了金融支持。

　　产业兴旺是乡村全面振兴的重要基础，而发展乡村产业，就必须解决好“钱从哪里来”的问题。近年来，在国家金融政策引导下，中国银行广东省分行围绕现代农业产业园、优势特色产业集群建设，不断丰富服务场景，以金融“引擎”赋能乡村全面振兴。截至11月末，该分行涉农贷款余额已达1796亿元，今年以来新增超300亿元，其中普惠型涉农贷款余额增幅达39.11%，并推广“清远红茶贷”“阳江渔船贷”“台山鳗鱼贷”等一批乡村金融产品。

　　民族要复兴，乡村必振兴。近年来，金融管理部门引导金融机构优化资源配置，切实加大“三农”领域金融支持力度。中国人民银行积极运用支农支小再贷款、再贴现引导地方法人金融机构扩大对涉农、小微企业的信贷投放。截至今年9月末，全国支农再贷款余额为6531亿元，支小再贷款余额为1.7万亿元，扶贫再贷款余额为901亿元，再贴现余额为5835亿元。

　　今年8月，中国人民银行、金融监管总局等部门联合发布《关于开展学习运用“千万工程”经验  加强金融支持乡村全面振兴专项行动的通知》，提出实施金融保障粮食安全、巩固拓展金融帮扶成效、金融服务乡村产业发展、金融支持乡村建设、金融赋能乡村治理五大专项行动。

　　在一系列政策推动下，我国涉农贷款持续增长，截至今年三季度末，本外币涉农贷款余额51.13万亿元，同比增长10.8%，增速比各项贷款高3.2个百分点，前三季度增加4.42万亿元。

　　创新金融服务，为农业生产保驾护航

　　初冬时节，湖南省常宁市漫山遍野的油茶花清香四溢。这里有1700多年的油茶栽培历史，是湖南乃至全国重要的油茶产地。

　　然而，让茶农最担心的天气，却时常影响油茶产量。油茶喜温暖，怕寒冷，生长过程中一旦遭遇干旱、低温、冰冻等气象灾害，就会导致油茶果减产甚至绝收。

　　“以前一年到头提心吊胆，现在买了保险我才有底气种油茶。”常宁市碧翔农业开发公司负责人说，他今年种植了1.5万亩油茶，总保费47万余元，“这笔投入绝对值得”。

　　为了改变油茶种植“靠天吃饭”的局面，湖南省林业部门联合当地保险企业探索开展油茶种植保险试点。在此基础上，今年10月14日，湖南省林业局与中国平安财产保险股份有限公司（以下简称“平安产险”）湖南分公司签署合作协议，对湖南油茶大县油茶种植实施保险全覆盖。

　　根据合作协议，投保油茶林盛果期果实损失率达到5%及以上、始果期果实损失率达到10%及以上，或者油茶受损面积达到约定起赔点20%及以上时，就视为保险责任发生，平安产险将按照合同约定负责赔偿。“因自然灾害或意外事故等，导致油茶树体死亡、油茶鲜果损失，都属于油茶种植保险责任范围。”湖南省林业局相关负责人介绍。

　　为了减轻农户保费负担，湖南省林业部门承诺给予保费补贴原则上不低于30%。不仅如此，为了帮助茶农进一步打开销路，平安产险还在拥有超2亿用户的平台“平安好车主”APP内上线直播助农专区，宣传油茶产品食用价值，拓宽湖南油茶引流销售渠道。

　　农业生产易受到异常天气灾害、农产品价格波动的影响，而农业保险可以有效分散农业生产经营风险。近年来，我国农业保险体系建设速度较快，农业保险已成为农业生产经营的“稳压器”。

　　今年1月1日起，我国全面实施稻谷、小麦、玉米三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险，推动我国农业保险政策进一步扩面提标，中央和地方财政对投保农户实施保费补贴。据统计，2023年，中央财政拨付三大粮食作物保费补贴约200亿元，为超过1亿户次种粮农户提供风险保障超过8000亿元，中央财政放大倍数达到58倍。此次两大保险政策扩大到全国以后，各地财政将多给农户补贴约100亿元。

　　财政与金融部门的携手，让乡村金融服务发挥出更大效能。“做好乡村金融服务是一个系统工程，多部门协同配合，才能有效发挥。”招联首席研究员董希淼认为，做好乡村振兴金融服务，要坚持部门间的分工协同，财政、金融、产业等多部门在农业强国建设中应发挥不同的作用，在具体工作中，各部门要充分协同“一起搭台”，才会呈现“好戏连台”。

　　用好数字技术，提升金融服务可得性便利性

　　前不久，邮储银行深圳分行通过“鹏农贷”产品，为远在千里之外的山西某农粮油购销公司发放了贷款资金，全程线上服务，省时高效，确保“不误农时、不误农需”。

　　在人们以往的印象中，农村金融服务往往需要翻山越岭、费时费力。随着数字金融发展，越来越多金融机构创新性地结合数字技术，持续提升农村金融服务的可得性便利性。

　　“我们持续探索‘三农’金融的数字化转型，充分运用大数据等新技术，发展全流程线上化信用贷款。”邮储银行深圳分行副行长李文峰表示，用好数字金融技术，分行携手深圳市供应链企业，将“鹏农贷”服务范围拓展至全国，实现了“一点对全国”的高效金融服务。

　　数字金融不仅带来了农村金融服务质效提升，还破解了很多长期影响农村金融发展的难题。

　　长沙瑞之隆生态农业有限公司肉牛养殖基地，“哞哞”声此起彼伏。阳光财产保险股份有限公司（以下简称“阳光财险”）的工作人员正忙着用手机对肉牛进行“牛脸识别”，确保拍出高清“正脸照”。

　　标的识别问题是传统养殖业保险一直存在的难点，如何为每一头投保牲畜办理唯一的“身份证”，让很多保险公司头疼不已。传统的验标方式是通过佩戴挂式耳标来进行识别，但是挂式耳标容易脱落，经常出现理赔时耳标已掉落的情况，继而引发纠纷，很难做到精准验标。

　　“我们采用行业领先的‘牛脸识别’技术，通过向日葵农险APP进行线上化作业服务。‘牛脸识别’技术赋予每一头牛独一无二的‘身份证’，真正做到了‘精准承保、精准理赔’。”阳光财险工作人员牛亚敏介绍，“牛脸识别”移动端设备大幅提升农险承保验标的工作效率，让承保资料更加精准，同时“牛脸识别”也缩短了结案周期，减少保险赔付时间，“现在平均每头牛只需要花费半分钟就可以完成‘牛脸识别’操作。”

　　“数字经济的发展、金融科技的广泛应用，使金融服务乡村全面振兴呈现出新趋势。”中国建设银行乡村全面振兴金融部相关负责人告诉记者，根据构建农业全产业链生态场景金融服务模式的需要，建设银行发挥科技优势，自主建设一系列数字化服务农业产业链平台，实现产业链条的打通、数据的积累，为农村金融服务奠定数据基础，目前，建设银行“裕农产业”平台已服务农户近3万户，交易金额超10亿元。

　　中国人民银行表示，将进一步加强与财政部、农业农村部等部门的合作，学习运用“千万工程”经验，及时总结金融服务乡村全面振兴做法成效，强化统计监测与考核评估，推动五大行动落实落细，不断提升金融服务能力与水平，助力推进乡村全面振兴。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月09日 17 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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