人民网记者 许维娜

超过一米长度的巨型辣条、直径接近二十厘米的巨型果冻，以及引人注目的超大份薯片……在湖南省长沙市的解放西路，一家零食门店成为当地热门地标。“仅一个果冻柜台，日销量就超过4000个，门店日营业额在50万元以上。”该店店长介绍。

今年以来，我国为促进消费扩容升级、拉动经济增长，在消费市场发展与变革方面积极作为，出台了众多政策举措。这些政策如同“催化剂”，促使以便利店、超市为代表的实体零售业加速创新转型。

在全球经济环境依旧复杂多变的背景下，中国的消费市场依然充满机遇与挑战。

记者梳理发现，实体零售业不仅局限于传统的经营模式，而是积极探索数字化运营、个性化服务以及场景化营销等创新路径；便利店通过优化商品种类、布局智能零售设备，为消费者提供便捷高效的购物体验；超市则借助大数据分析消费者偏好，精准采购与促销，同时拓展线上业务，实现线上线下融合发展。

受访专家表示，消费从业者的创新转型不仅满足了消费者多样化和个性化的需求，也为整个消费市场注入了源源不断的活力，成为推动我国经济持续稳定增长的重要力量。

国家统计局数据显示，前三季度，限额以上零售业单位中，便利店、专业店、超市零售额同比分别增长4.7%、4.0%、2.4%。

近日，国家信息中心公布的线下消费热度指数、生活服务消费热度指数等多个消费领域高频指标在10月增幅明显，透出旺盛的消费活力和内需潜力。

比如，10月份我国线下消费热度指数同比增长8.2%，较上月提升2.9个百分点，增速连续两个月稳步提升；生活服务消费热度指数同比增长12.7%，增速较9月上升1.7个百分点；家电网络零售额同比增长40.2%，增速连续2个月超过40%。

高频数据是观察中国宏观经济走势的缩影。而消费市场稳步复苏、经济向上结构向优的现象背后，是“新”字发力。

上半年，国家发展改革委、财政部联合印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》。紧接着，财政部推出一揽子财税政策措施用于支持“两新”工作，随后多地因地制宜出台补充措施或实施细则。

国家发展改革委宏观经济研究院副研究员陈曦表示，随着存量政策的落地见效和一揽子增量政策的持续推出，市场预期持续改善，微观主体活力进一步增强，居民消费潜力和动力不断释放，经济回升向好的态势将进一步巩固。

一批消费领域的新政策正在逐步推出。记者了解到，商务部等9部门近日印发《关于完善现代商贸流通体系推动批发零售业高质量发展的行动计划》。此外，商务部流通发展司司长李佳路日前表示，2024年到2026年，商务部、财政部将分三批开展全国现代商贸流通体系试点工作。

科技创新也为消费市场赋能，催生了众多新颖的消费场景。

例如，社交电商将社交互动与购物有机融合，为消费者带来全新的购物体验；虚拟试衣间借助增强现实技术，帮助消费者更便捷地做出购买决策；还有早午餐“打飞的”外卖等服务，进一步便利了人们的日常生活。

近年来，人工智能助力文旅出行消费，在数字消费领域有突出表现。

在江苏苏州，古典园林借助灯光艺术、投影互动和环境营造等艺术手法，打造了引人入胜的展演场景，带领市民和游客体验穿越时空的夜游消费新风尚；而在广东深圳罗湖，人工智能技术与医疗、教育等多个领域创新性地融合，为大众带来了更为丰富的消费产品和服务。

四川在消费领域也有着积极的创新实践，消费热潮不断涌现。一方面，当地大力推进数字化场景的建设，成都春熙路商圈和交子公园商圈分别入选第一批和第二批全国示范智慧商圈。另一方面，其还依托打造本地特色消费品牌，每年推出40个多元融合的消费新场景。

另有专家表示，多元化的消费场景在为经济注入新活力的同时，要抓住冬日“冷”商机，巧妙借助寒冷季节特有的需求来激发市场活力，这不仅有助于促进经济增长、满足消费者多样化的需求，还可以为行业创新发展提供契机。

(责编：郝帅、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经