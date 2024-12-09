原标题：全国单台比特数最多的超导量子计算机“天衍504”发布

科技日报讯 （记者洪敬谱）12月7日，记者从中电信量子信息科技集团有限公司（以下简称“中电信量子集团”）获悉，在日前举行的2024数字科技生态大会期间，该公司正式发布全国单台比特数最多的超导量子计算机“天衍504”，这标志着其具备了全球领先的量子计算机制造和交付能力。

今年4月，中国科学院量子信息与量子科技创新研究院向科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“国盾量子”）交付了一款504比特超导量子计算芯片“骁鸿”，用于验证国盾量子自主研制的千比特测控系统等核心硬件，并计划搭建整机接入中电信量子云平台。基于“骁鸿”芯片，中电信量子集团和国盾量子联合研发出国内单台比特数最多的超导量子计算机“天衍504”，并将通过“天衍”量子计算云平台向全球开放。

中电信量子集团董事长吕品介绍，2023年11月，中国电信发布了全球首个具备量子优越性能力的超量融合云平台——“天衍”量子计算云平台，通过“天翼云”超算算力和176个超导量子比特算力的融合，为各类用户提供便捷简单的量子计算服务。

随着504比特真机即将接入“天衍”量子计算云平台并对外服务，该平台将实现算力规模和算力类型双重升级。由一台24比特、两台176比特和一台504比特组成的国内最大的量子计算集群，并将提供5类运算性能世界一流的高性能仿真机和Cqlib量子编程框架，这将是中国量子计算能力的又一次飞跃。吕品介绍，自“天衍”量子计算云平台对外服务以来，已有来自全球50多个国家、超1200万访问量，实验任务数超过60万个。

加快推动量子计算商用化进程是中电信量子集团的一项重要任务。目前，该公司已经推出的量子计算产品和服务包括：自主可控的天衍系列量子计算整机交付和运营，服务于四算融合新型算力中心；基于“天衍”云平台多类型量子算力供给，服务于高校和研发机构；在教育、气象、电力、AI等领域开发量子计算应用方案等。

“面向未来，我们将加快推动量子计算实用化和商用化进程，为这一颠覆性技术加快形成新质生产力贡献力量。”吕品表示。

(责编：杨曦、陈键)

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