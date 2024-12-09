刘园园

原标题：因“企”制宜打造新质生产力

培育新质生产力，中央企业提质加速。记者从国务院国资委获悉，2023年，中央企业战略性新兴产业投资增长32.1%，收入规模首次突破10万亿元，占比达到25.2%。

近日，中央企业科技创新大会在京举行。记者了解到，围绕培育发展新质生产力，国务院国资委将坚持“两端发力”：一方面，推动企业运用新技术改造提升传统产业，大力实施产业基础再造工程，加快高端化智能化绿色化发展；另一方面，启动实施央企产业焕新行动和未来产业启航行动，推动央企加强前沿技术的多路径探索和交叉融合，大力发展人工智能、生物技术等9大战略性新兴产业和6大未来产业。

信息通信业作为战略性、基础性、先导性行业，既是形成新质生产力的重要领域，也为其他领域形成新质生产力提供重要支撑。

“我们紧紧围绕生产、生活、社会治理数智化转型需求，大力推进工业互联网、视联网、低空经济、智能网联汽车、家庭机器人、AI智能体、数字政府等技术攻关，不断开辟信息服务新领域新赛道。”中国移动通信集团有限公司相关负责人介绍。

攻坚自主可控的“九天”系列通用大模型，研发世界首款类脑互补视觉芯片“天眸芯”，开发具有自主知识产权的基因编辑核心工具酶eCas12a……中央企业因“企”制宜，在新领域、新赛道加快打造新质生产力。

与此同时，中央企业持续进行技术改造和设备升级，深入实施产业基础再造工程，优化重大生产力布局，全面提升产业基础高级化和产业链现代化水平，加速构筑竞争新动能、新优势。

面向未来装备“极限性能、极短周期、极优成本”研发要求，中国航空工业集团有限公司构建了航空装备全流程端到端数字化敏捷研发体系，实现研制形态从物理域到信息域的变革。

“我们系统布局先进、完备、自主的新质航空数字化能力，以数字量传递为核心开展全机、全专业、全流程的工艺设计及仿真，实现装配结果准确预测，避免实物的反复迭代。”中国航空工业集团有限公司相关负责人介绍，为提升航空智能制造水平，集团围绕“动态感知、实时分析、自主决策、精准执行”的航空智能制造典型特征，打造智能厂区、智能车间、智能产线，建设覆盖物料供应、部装、总装和试飞调试等各主要环节的管控系统，工作效率可提高20%以上。

钢铁行业生产流程长、涉及界面众多、工艺机理复杂，在传统生产模式下，难以实现全流程要素的精准协同匹配，制约了产品品质与制造效率的提升。

中国宝武钢铁集团有限公司相关负责人介绍，中国宝武以数字技术为“基”，以流程再造为“核”，以要素集成为“纲”，创新性提出操作一律集中、作业一律机器人、运维一律远程、服务一律上线的“四个一律”钢铁制造智慧化变革路径。

“以宝钢股份硅钢智慧工厂为例，该工厂从传统的四级管理制造模式转型为‘一个决策中枢+N个智慧工厂’的扁平化管控模式，实现了产品研发周期缩短30%，劳动效率提升超45%。”中国宝武钢铁集团有限公司相关负责人说。

最新发布的《中央企业高质量发展报告（2024）》显示，中央企业主动拥抱人工智能带来的深刻变革，深入实施国有企业数字化转型行动，所属107户企业进入首批试点，120个智能工厂入选国家智能制造试点示范行动。

(责编：杨曦、陈键)

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