原标题：全国残疾人辅助器具服务平台上线

科技日报讯 （记者吴叶凡）11月30日，全国残疾人辅助器具服务平台（以下简称“服务平台”）开通上线。该平台集辅具申请、评估、审批、适配、结算等功能于一体，为残疾人与失能、半失能老年人提供便捷服务。

辅助器具是残疾人康复、教育、就业和参与社会生活的重要手段之一。近年来，全国多地探索建立辅助器具线上服务平台，但目前仍有超半数省份尚未开通辅助器具线上服务。

为进一步完善辅助器具服务体系，促进残疾人事业全面发展，中国残联组织有关单位启动服务平台建设工作。

中国残疾人辅助器具中心研究员董理权介绍，服务平台拥有统一的全国多终端门户，集“辅助器具基本公共服务系统”“辅助器具服务大数据系统”“辅助器具信息资源库系统”3种核心功能于一体。

通过“辅助器具基本公共服务系统”，残疾人能随时随地通过线上渠道进行基本辅助器具服务申请、个性化评估、选择、线上反馈等操作。专业人员可通过线上线下相结合的方式，快速精准地评估残疾人的功能状况，从而进一步提升专业化服务水平。服务管理机构则能大幅缩短服务周期，减少纸质材料的使用，降低管理工作量。

“从提交申请开始，有的地方最快仅需3天即可完成全流程，改变传统模式下层层申请审批的繁琐流程，实现数据‘多跑路’、残疾人‘少跑路’甚至‘不跑路’的目标。”董理权说。

“辅助器具服务大数据系统”能够汇集各类数据，形成全国辅具服务信息图。它通过数据融合、智能计算、态势分析和可视化展现，支撑开展数字化服务管理与服务监督，减少因供需不匹配导致的辅助器具浪费、弃用等问题，提高残疾人辅助器具补贴资金的有效利用率，为辅助器具服务管理等提供数据基础。

“辅助器具信息资源库系统”整合了辅具产品与技术资源的图文数据信息，便于公众了解我国现有辅助器具的种类、性能、价格等信息，也为辅助器具的研发、生产和服务提供必要支撑。

值得注意的是，服务平台还充分考虑了全国各地的实际情况和个性化需求，提供多种灵活的接入方式，实现地方模块与全国平台的数据汇交。目前全国已有18个省级残联采用不同形式接入服务平台。

“下一步，我们将制定详尽的工作计划，进一步推动服务平台在全国各地落地运用，形成覆盖全国城乡的‘互联网+辅助器具服务网络’。我们将不断完善和丰富平台功能的作用，为残疾人高效、便捷、安全获得辅助器具服务提供科技支撑。”董理权表示。

(责编：杨曦、陈键)

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