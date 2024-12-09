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我学界完成对碳捕集利用与封存技术新定位

2024年12月09日08:54 | 来源：科技日报
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原标题：我学界完成对碳捕集利用与封存技术新定位

科技日报北京12月8日电 （记者何亮）12月7日至8日，第三届中国碳捕集利用与封存技术大会在北京举行。会上，中国21世纪议程管理中心发布新版《中国CCUS技术发展路线图》（以下简称“路线图”）研究成果。该成果是对2011年、2019年两版路线图的更新，也是在“双碳”目标下，学界对CCUS（碳捕集利用与封存）技术的再定位、再评估、再预测。

新版路线图认为，CCUS技术将不只是大规模化石能源低碳利用的关键技术，更是实现“碳中和”目标所需技术组合的重要构成部分。

新版路线图指出，未来，在构建零碳能源系统过程中，CCUS技术是实现化石能源净零排放的唯一技术手段；在重塑零碳工艺流程方面，CCUS技术是实现碳减排行业深度减排的可行性技术方案之一；在建立负碳技术体系中，CCUS技术是实现“碳中和”目标的托底技术保障。

近年来，我国CCUS各项技术均取得显著进展，总体水平与全球接近。新版路线图显示，2020年至今，全国规划运行的CCUS工程由49个发展至126个，数量成倍增长。这期间，CCUS技术不仅在电力、油气、化工、钢铁等传统行业进行了百万吨级项目示范，在玻璃、印染等小众行业也开始了小型示范与探索。与此同时，我国CCUS各个环节的技术发展并不均衡，在直接空气捕集、管道运输、强化采油等关键技术方面与国际先进水平差距仍然较大。

CCUS技术是国际竞争的热点，需要统筹考虑我国的资源禀赋、发展阶段、技术水平，科学制定技术发展方案。为此，新版路线图对我国CCUS技术发展提出四项建议：一是将CCUS技术纳入国家“碳中和”目标重大战略进行统筹考虑；二是构建面向“碳中和”目标的CCUS技术体系；三是制定完善相关制度法规和标准体系；四是加强产业政策支持，探索适合中国国情的政策激励手段。

(责编：杨曦、陈键)
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