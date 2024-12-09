原标题：我国近海海域优良水质面积创历史新高

科技日报厦门12月8日电 （记者李禾）在8日闭幕的2024海洋保护大会上，生态环境部海洋生态环境司二级巡视员冯波说，生态环境部会同有关部门和沿海地区，以美丽海湾建设为主题主线，在渤海、长江口—杭州湾和珠江口邻近海域等三大重点海域持续实施综合治理攻坚战，着力推动海洋生态环境保护从污染治理为主向海洋环境、生物生态协同治理转变，推动海洋生态质量持续改善。

生态环境部公布的数据显示，2023年，全国近海海域优良水质面积比例达到85%，创历史新高，较2018年增长了13.7个百分点，实现“六年连续增长”；24个典型海洋生态系统自2021年后就消除了“不健康”的状况。

科技创新和突破，支持海洋生态环境高水平保护以及经济高质量发展。山东省生态环境厅二级巡视员张金智说，中国海洋大学、国家海洋综合试验场、国家深海基地等50个国字号的海洋科研平台集聚山东，山东省科学技术最高奖中1/3来自于海洋领域。山东还在烟台设立全省海洋生态环境监测与应急处置中心，并在潍坊等7个沿海市建立7个分中心，形成了“1+7”的海洋生态环境监测与应急处置机制，为精准、科学治污提供科技支撑。

“中华环保联合会围绕实现国家环境与发展目标、维护公众和社会环境权益，搭建了海洋生态环境保护和海洋可持续发展的沟通交流平台。”中华环保联合会主席王秀峰说，中华环保联合会早在2013年就提起了关于保护红树林的公益诉讼案件，以司法保障海洋生态环境；策划海洋保护宣传海报，宣传海洋环境保护知识；开发海洋保护微信游戏产品，组织环保社会开展海洋净滩等活动，提高公众保护海洋意识。

生态环境部环境规划院海洋生态环境管理研究室主任姚瑞华说，接下来，我们还应加强科技支撑，提高认识海洋、保护海洋能力。比如，现在海洋生态环境质量受极端天气影响大，该如何识别哪些问题是天气导致的，哪些是人为影响的？“这方面是我们科技的短板。此外，我们还需要通过技术创新切实解决海洋污染中的总氮等问题。”姚瑞华说。

(责编：杨曦、陈键)

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