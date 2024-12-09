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房地产税收新政落地首周 二手房热度持续提升

张芗逸
2024年12月09日08:58 | 来源：证券日报
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原标题：房地产税收新政落地首周 二手房热度持续提升

　　“您看咱们售楼处现在的人流量也知道了，这几天到访的客户特别多。”谈到过去一周的销售情况，北京西红门板块某新房楼盘的客户经理语气轻快地告诉记者，12月8日上午就有客户为99平方米户型的一套房源交了定金。

　　近日，财政部等三部门发布了《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》（以下简称《公告》），加大住房交易环节契税优惠力度，明确与取消普通住宅和非普通住宅标准相衔接的增值税、土地增值税优惠政策。《公告》自12月1日起执行。

　　在实探一线市场房地产市场后，记者注意到，有关政策在降低居民购房成本的同时，也促进了刚性与改善性住房需求的进一步释放，助力房地产市场止跌回稳。

　　税收政策落地后，购房需求得到进一步释放，其中，一线城市的市场表现尤为突出。国家税务总局数据显示，12月1日至5日，全国房屋交易累计申报55.3万套，同比增长24.8%。其中，北京、上海、广州、深圳同比分别增长62.2%、87.2%、27.5%和66.4%。

　　北上广深四大一线城市在《公告》发布后迅速跟进，宣布自12月1日起取消普通住宅和非普通住宅标准。其中，北京、上海、深圳特别明确，自12月1日起，对个人销售住房涉及的增值税、个人购买住房涉及的契税，按照《公告》有关规定执行，切实降低了买卖双方的交易成本。

　　北京跟进调整有关税收政策后，对于购买90平方米至140平方米住宅的购房者来说，首套住房契税由此前的1.5%降至1%。

　　刚在北京购置了第一套住房的黄女士对记者表示，自己相中的房子在130平方米左右，刚好能被新政策覆盖，算下来契税能优惠三万多元。

　　“就我们团队情况看，优惠出来后二手房（市场）反应更大。”上海市闵行区的一位链家经纪人告诉记者，在二手房市场上，90平方米至140平方米的房源本身就比较受欢迎，现在来要求带看客户更多了，一些此前已经基本选好房的客户也在税收优惠后“下定决心”成交。

　　据网上房地产数据统计，12月1日至12月7日，上海二手房网签量为6804套，较11月1日至11月7日5842套的网签量增长16.4%。

　　“税收政策调整的效果在市场体现明显，尤其是二手房更为直接，成交量持续保持高位。”58安居客研究院院长张波在接受《证券日报》记者采访时表示，北上广深楼市在政策的持续刺激下热度提升，加快了二手房的去化速度。

　　市场在税收新政落地的首周反应积极，未来，政策效应能否持续？对此，上海易居房地产研究院副院长严跃进表示，税收优惠将持续发挥降低交易成本的作用，从而为房地产市场带来积极影响。

　　广东省城乡规划院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉对《证券日报》记者表示，税收新政的效果将会延续。政策效应叠加开发商的年底促销活动，12月份的房地产市场交易量值得期待。

　　“根据安居客数据，当前一线城市二手房挂牌时长有所缩短，说明市场的成交正在加速。”张波表示，未来随着成交周期不断缩短，二手房价格整体趋于稳定的概率将大大增加。

　　严跃进认为，未来，在房地产一系列政策影响下，交易量将持续提升，从而提振市场信心、推动市场回稳。

(责编：杨曦、陈键)
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