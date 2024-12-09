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时隔半年 央行再度增持黄金

刘 琪
2024年12月09日08:58 | 来源：证券日报
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原标题：时隔半年 央行再度增持黄金

　　中国人民银行（以下简称“央行”）日前更新的官方储备资产数据显示，截至11月末，我国黄金储备报7296万盎司，较10月末的7280万盎司增加16万盎司。此前，央行已连续6个月暂停增持黄金。

　　东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，尽管11月份国际金价环比有所下行，但仍处于历史高位附近。随着未来国际政治、经济形势出现新变化，国际金价有可能在相当长一段时间内易涨难跌。

　　11月份，黄金价格大幅波动。以国际黄金现货价格来说，Wind数据显示，11月份的前半个月，伦敦金现价格下行，11月1日至11月15日跌幅达6.59%。其中，在11月14日，伦敦金现价格盘中最低触及2536.664美元/盎司，为9月13日以来新低。11月18日至11月22日伦敦金现价格又连续上行，期间涨幅达5.97%。而在11月25日，伦敦金现开盘报2714.85美元/盎司，盘中最高至2721.41美元/盎司，最后以2624.645美元/盎司收盘，当日跌幅达3.36%。在随后的几个交易日，伦敦金现价格以小幅波动为主。总体来看，11月份伦敦金现价格下跌3.4%。

　　光大银行金融市场部宏观研究员周茂华对《证券日报》记者表示，近期国际黄金价格波动主要受到美国经济数据偏强、美联储官员言辞偏向鹰派，以及美债利率和美元大幅反弹等因素影响。目前黄金价格面临多空交织局面，走势前景不够清晰，预计黄金价格短期将进入高波动阶段。

　　“我国国际储备中的黄金储备占比偏低，从优化国际储备结构出发，央行增持黄金是大方向。与此同时，黄金是全球广泛接受的最终支付手段，央行增持黄金能够增强主权货币的信用，为推进人民币国际化进程创造有利条件。”王青说。

(责编：杨曦、陈键)
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