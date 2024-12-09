孟 珂

原标题：11月份中国电商物流指数创近七年新高

12月8日，中国物流与采购联合会、京东集团联合发布数据显示，2024年11月份中国电商物流指数为115.5点，较10月份提高0.5点。

中国物流信息中心分析师吴江对《证券日报》记者表示，与往年不同，今年“双11”促销活动于10月上旬开始，持续超过1个月，因此11月份电商物流需求相较往年增幅有所收窄，但总指数仍达到115.5点，创近七年新高。据相关机构统计，今年“双11”各大平台销售额均实现了两位数增长。

分项指数中，电商物流总业务量指数小幅上涨。11月份，电商物流总业务量指数为134.1点，比10月提高0.4点。分地区来看，全国所有地区总业务量指数均有所上升，其中东北部地区升幅最大，回升2.3个点。

农村电商物流业务量指数继续上升。11月份，农村电商物流业务量指数为134.5点，比10月份高2.3点。

吴江表示，电商消费正在呈现出从注重流量到品质优先的转变，从食品、服饰、快消到家电、数码等各个品类，消费者更加看重正品保障、产品口碑、使用体验和售后服务。从供给端看，各大电商平台不断打破传统物流及支付壁垒，实现“破壁”融合。物流行业向更加专业化、精细化的方向发展。

人员指数和满意率指数明显提高，履约指数和时效指数稳步上升。11月份，受业务量上涨带动，人员指数环比提高1.1点。满意率指数、时效指数和履约率指数分别提高0.9点、0.2点和0.3点，均保持在高位运行。电商物流企业服务效率得到全方位提升。

库存周转率有所回调，实载率与10月份持平，成本指数继续上涨。在11月份电商购物节期间，企业备货量增多，快递单量迎来峰值，企业库存周转效率环比小幅回落0.4点，保持稳定。实载率指数为116.5点，环比持平。成本指数连续4个月上涨，本月环比提高0.6点。

在吴江看来，电商物流企业供给效率在“双11”期间全面提高，物流时效、履约率、满意率等各项指数均稳步提升，多元化、高效率的物流服务不断推动电商发展提质增效，实现促消费、惠民生。

(责编：杨曦、陈键)

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