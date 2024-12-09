田 鹏

原标题：市场需求驱动 数据资产评估产业蓬勃发展

面对同样价值500万元的数据资产评估项目，两家资产评估机构却给出了截然不同的报价方案：广东某资产评估公司对《证券日报》记者称，“项目费用在20万元至30万元区间，作业周期需2个月至3个月”；而来自北京的一家资产评估公司则表示：“项目收费几千元到1万元不等，大约1周出报告”。

近年来，随着数字经济发展活力持续释放，数据资源在企业中的地位日益重要，并成为其核心竞争力的重要组成部分。因此，数据资源的合理确认和评估是企业目前亟待解决的课题，也由此催生出数据资产评估产业链条，涵盖从项目评估的关键环节，到相关人才培训的配套支撑等，相关产业正处于高速发展的上升通道。

然而，在相关产业高速发展的背后，或隐藏着行业标准不统一、市场竞争秩序有待规范等诸多深层次的问题与隐忧。近日，《证券日报》记者围绕数据资产评估产业链条展开调研，旨在挖掘这些问题背后的根源，探寻推动行业健康有序发展的有效路径与解决方案，从而为整个数据资产评估行业的长远发展提供参考。

收费标准灵活且差异较大

目前，数字经济正成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。我国作为数字经济发展最快的国家之一，更是在数据开发利用方面走在前列。

今年1月1日起，财政部印发的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》正式施行，以数据资产“入表”为起点，将企业对自身数据资源的高度重视与深度挖掘热情推向高潮。在此过程中，数据资产评估作为核心所在，正催生并汇聚成一个规模庞大且极具潜力的市场。

所谓数据资产评估，是指资产评估机构及其评估专业人员遵守行政法规和资产评估准则，根据委托对评估基准日特定目的下的数据资产价值进行评定和估算，并出具评估报告的专业服务行为。

据天眼查数据统计，截至目前，在我国注册生效的数据资产评估公司共计有40家，其中今年以来成立的公司有14家。而将筛选标准设定为经营范围涵盖数据资产评估，年内注册生效的相关企业则高达9199家（含前述14家）。

那么数据资产评估流程究竟是怎么样的？前述广东某资产评估公司工作人员告诉《证券日报》记者：“先是由技术人员从多维度衡量待评估数据质量，据此出具专业意见。接着，律师事务所介入对相关数据进行确权工作，其目的在于清晰界定数据归属，有效规避产权纠纷等复杂状况的产生。在完成上述步骤之后，会计师事务所或资产评估机构便会综合考量前面所涉及的各项情况，对相关数据展开估值作业，最终形成并给出数据资产评估的详细报告。”

同时，相关企业也需要提供必要材料。北京千百万房地产土地资产评估有限公司给记者发来的一份评估资料清单显示，相关资料包含企业基本情况，特别提及未来5年发展规划；数据基本情况，如主要功能、开发成本、技术性能以及数据库交易比较文件、未来收益预测及预测说明等；数据资产评估用途情况，如委托方承诺函、《关于进行资产评估有关事项的说明》、引资意向书等。

当《证券日报》记者针对不同资产评估机构收费标准存在较大差异这一问题向相关方询问时，有关工作人员对记者表示，目前市场上对于数据资产评估收费并未形成统一的标准规范，普遍的做法是依据资产价值的高低、评估用途不同等情况，按照一定比例进行收取费用。如若评估报告是用于银行授信用途，那么就会根据授信额度大小来收取不同比例的费用。甚至在实际操作过程中，费用也可在后续沟通环节中给予部分优惠。

数据资产评估人才供需失衡

事实上，数据资产“入表”实施后，企业愈发重视自身数据资产，也更关注其管理与估值工作。而在实际状况中，相关人才供给却出现严重不足的状况，难以满足行业快速发展的需求。目前，我国从事数据资产评估工作的主要还是以传统资产评估人员为主，他们对于数据资产这一新兴评估对象，在专业知识和技能方面仍存在一定的局限性。

在此背景下，数据资产评估培训蓬勃兴起。据《证券日报》记者不完全统计，今年以来，就有北京、上海、深圳、大连、广州、沈阳、烟台、兰州、长春等地开展过数据资产评估培训；相关培训机构更是多元，涉及地方政府、中国资产评估协会、数据交易所、高校院校、专业培训机构等。

某培训组织相关工作人员告诉《证券日报》记者，过往培训参与者主要分两类。其一为资产评估机构人员和企业财务人员，前者为应对业务挑战，后者为做好数据资产核算管理。其二是企业负责人，他们欲借培训提升数据资产管理能力。同时，还有部分战略合作方参与其中。

对于培训具体内容，记者综合整理各培训机构情况来看，从时间来看，相关培训大都在1周以内，短则2天；从内容来看，培训大致可分为导师授课和行业交流实践；从收费来看，几乎在3000元到10000元之间，但也有部分培训课程报价接近5万元；从结课证明来看，主要分为组织自行颁发的结课证书和国家认证的评价证书两种。

例如，威普爱生相关工作人员告诉《证券日报》记者，学员完成学习后，可申请参加考核，考核通过可获得“数据评价师（中级）工业和信息化人才评价证书”或“数据资产管理师（中级）工业和信息化人才评价证书”，证书可在工业和信息化部人才交流中心指定网站查询验证。

在我国境内从事资产评估工作，必须获取由中国资产评估协会颁发，并经人力资源和社会保障部、财政部监制且盖有中国资产评估协会印章的资产评估师职业资格证书。而经由培训机构所颁发的人才评价证书，仅能作为个人在相关技能方面的一种证明，其性质与法律效力和资产评估师职业资格证书存在本质区别，不能等同于从事资产评估工作的法定从业资质凭证。

由此可见，目前我国数据资产评估培训正处于快速扩张但尚待规范的发展阶段。一方面，培训市场因应行业需求呈现出一片繁荣景象；另一方面，由于缺乏统一的标准与有效的监管，各培训机构的教学水平、师资力量以及课程设置的科学性与合理性难以保证，可能使得培训效果参差不齐，无法真正为行业输送高质量、符合实际需求的专业人才。

因此，上述培训组织相关工作人员建议，在进行数据资产评估培训选择时，学员应深入考察培训机构的背景资质，如是否有行业认证许可、成功办学经验与良好口碑，像地方政府或协会主导的培训往往更严谨规范；详细了解课程设置，兼顾理论系统传授与实践充分演练，知名高校与数据交易所合作的课程更具深度实用；着重考量师资队伍，优秀师资需兼具专业知识与实践经验，资深评估师和企业负责人授课可提供全面前瞻内容；同时明确证书性质价值，勿被夸大宣传误导，清楚只有特定资产评估师职业资格证才是法定从业凭证，避免盲目追证而忽略培训质量实用性，确保培训助力个人职业发展与专业能力提升。

(责编：杨曦、陈键)

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