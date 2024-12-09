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财政金融加力促经济回稳

曾金华
2024年12月09日09:02 | 来源：经济日报
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原标题：财政金融加力促经济回稳

　　推出12万亿元化债措施、发行1万亿元超长期特别国债、两次下调存款准备金率……今年以来，面对经济下行压力，财政政策、货币政策强化逆周期调节，提高针对性和精准性，持续用力，为经济稳定增长和高质量发展提供有力支撑。

　　加大政策调节力度

　　近日，四川省财政厅决定于12月11日招标发行354亿元再融资专项债券，募集资金用于置换存量隐性债务。作为增量财政政策的重要举措，增加地方政府债务限额置换存量隐性债务正在加速落地。

　　今年以来，积极的财政政策组合使用赤字、专项债、超长期特别国债、税费优惠、财政补助等多种政策工具，加大宏观调控力度，加强重点领域保障。“特别是9月下旬以来，一揽子增量政策相继出台、力度空前，积极因素持续积累，市场信心明显改善，经济运行回升向好趋势明显。”国海证券首席经济学家夏磊说。

　　增加地方政府债务限额置换存量隐性债务，是今年一揽子增量政策的重头戏。按照部署，一次性增加6万亿元债务限额，分3年安排，2024年至2026年每年2万亿元，支持地方用于置换各类隐性债务。

　　“化债政策逐步落实后，地方政府既能减轻当期负担，又能腾出更大精力和更多财力去发展经济和改善民生，有利于推动中长期经济回升向好。”粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒说，要充分利用时间窗口构建债务管理长效机制和深化财税体制改革。

　　今年财政支出规模扩大，有力支持重点领域和保障基本民生。安排财政赤字4.06万亿元，比上年年初预算增加1800亿元；新增地方政府专项债务限额3.9万亿元，比上年增加1000亿元。同时，落实好结构性减税降费政策，持续实施研发费用税前加计扣除、先进制造业企业增值税加计抵减、科技成果转化税收减免等政策，完善对制造业企业技术改造的税收优惠政策。统计显示，前三季度，现行政策中支持科技创新和制造业发展的主要政策减税降费及退税20868亿元。

　　“在相对复杂和不确定的国际国内形势下，积极财政政策主动作为，在稳增长、保就业、化风险上持续发力，效能显著提升，促进了经济运行总体平稳、稳中有进。”中国社科院财经战略研究院财政研究室主任何代欣说。

　　精准服务实体经济

　　今年以来，稳健的货币政策灵活适度、精准有效，逆周期调节力度明显加大。统计显示，货币信贷和社会融资规模合理增长，综合融资成本稳中有降，信贷结构不断优化。

　　今年2月份、9月份，人民银行两次下调存款准备金率共1个百分点，释放长期流动性约2万亿元。同时，综合运用公开市场操作、中期借贷便利、再贷款再贴现等工具，开展国债买卖操作，保持流动性合理充裕。促进信贷均衡投放，盘活低效存量金融资源，提升服务实体经济质效。

　　在货币政策结构上，聚焦高质量发展的关键环节，设立科技创新和技术改造再贷款，加大对科技创新和设备更新改造的金融支持。截至11月15日，银行累计与1737个企业和项目签订贷款合同近4000亿元，有力支持了初创期、成长期科技型企业首贷和重点领域大规模设备更新。

　　金融支持小微企业持续加强，有效缓解小微企业融资难融资贵。今年三季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款余额79.8万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额32.6万亿元，同比增长14.7%。

　　9月份以来，货币政策加大调控强度，推出一系列增量金融政策，支持实体经济稳定增长。其中，10月10日，人民银行创设证券、基金、保险公司互换便利（SFISF），支持符合条件的证券、基金、保险公司以债券、股票ETF、沪深300成分股等资产为抵押，从人民银行换入国债、央行票据等高等级流动性资产，首期操作规模5000亿元。

　　“稳健的货币政策保持支持性的立场。总量政策逆周期调节力度加大，结构政策工具持续创新，大力提振市场信心。比如证券、基金、保险公司互换便利，股票回购增持再贷款工具推出，有助于提升资本市场流动性，促进资本市场稳定发展。”夏磊说。

　　有效强化协同配合

　　在宏观政策的实施中，我国加强财政、货币、就业、产业、区域、科技、环保等政策协同配合，增强宏观政策取向一致性。

　　国家统计局发布的10月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况显示，各线城市商品住宅销售价格环比降幅收窄或转涨、同比降幅趋稳，房地产市场进一步改善。这些变化，得益于土地、财税、金融等政策打出的促进房地产市场止跌回稳“组合拳”。

　　金融支持房地产政策“四箭齐发”，涉及商业性个人住房贷款利率定价机制、个人住房贷款最低首付款比例、保障性住房再贷款以及延长部分房地产金融政策期限。其中，存量房贷利率调整惠及5000万户家庭，每年减少家庭的利息支出约1500亿元。

　　财政政策方面，则叠加运用地方政府专项债券、专项资金、税收政策等工具。除了先期出台的“卖旧买新”换购住房阶段性个人所得税退税政策、保障性安居工程补助资金等，还明确一系列新的有力举措，包括允许专项债券用于土地储备、用好专项债券收购存量商品房用作各地保障性住房，以及明确与取消普通住宅和非普通住宅标准相衔接的增值税、土地增值税政策。

　　其中，促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策自12月1日起实施。国家税务总局数据显示，政策实施5日以来，全国有36.4万户家庭申报享受了契税税收优惠，累计减免契税84亿元，户均减免2.3万元，有效降低了居民购房成本。

　　此外，货币政策为国债、地方债发行提供充足流动性，今年人民银行通过买断式逆回购、公开市场国债买卖等货币政策工具操作，为市场注入流动性；科技创新和技术改造再贷款、保障性住房再贷款等货币工具设立，加强与财政政策协调配合，引导金融资源流向重点领域。

　　何代欣认为，总体看，今年财政政策、货币政策等宏观政策的一致性显著增强，政策合力效果突出。

　　“展望未来，财政、货币政策将进一步密切配合，增强宏观政策取向一致性，加大逆周期调节力度，提振市场信心，推动我国经济持续回升向好。”夏磊说。

(责编：杨曦、陈键)
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