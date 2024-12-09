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京津冀低空经济协同发展潜力大

2024年12月09日09:03 | 来源：经济日报
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原标题：京津冀低空经济协同发展潜力大

　　不久前，京津冀三地联合签署《低空经济产业发展战略合作协议》，成立京津冀低空经济产业联盟，共同推进飞行服务平台统一建设、协同运行、信息互通，标志着三地已认识到京津冀在低空经济产业的研发、制造及场景应用方面高度互补，形成协同培育低空经济产业的重要共识。低空经济有望成为推动京津冀协同发展走深走实的重要新抓手。

　　目前，京津冀地区低空经济已有一定规模，通用航空市场和无人机市场的发展尤为迅速，上下游产业加快成链成群，产业基础逐渐夯实。低空经济设施配套与服务保障能力显著提升，低空经济研发试验平台、运营孵化平台协同推进。应用场景不断拓展，“低空+文旅”“低空+治理”“低空+物流”等领域快速发展，北京延庆推出飞机驾照培训、乘直升机或固定翼飞机俯瞰长城等旅游体验，天津宁河区采用无人机在湿地核心区实施治安巡检和生态数据收集，河北石家庄规划医疗物品和外卖食品无人机配送等应用。

　　尽管京津冀地区低空经济产业、设施、场景加速发展，但仍存在技术研发能力不足、核心技术依赖进口、空域资源配置不优、产业链条不完整、市场挖潜不深等问题，多数领域缺乏规模大、上下游带动能力强的链主企业和知名品牌，城市空域管理技术有待提升。为此，应健全低空经济政策保障体系，加快完善基础设施和配套服务，完善人才培养和创新体系，提升低空经济领域协同发展水平。

　　协同优化区域政策机制。强化规划协同，推动三地“十五五”规划纲要、专项规划协同，确保低空经济发展重点任务、重大项目、重要产业配套体系错位发力、相互借力。强化政策匹配，提升空域政策和产业政策协同度。强化法规创新协同，推进低空空域协同立法，加快出台京津冀运营体系标准，前瞻满足“政府端”“企业端”“个人端”场景使用、商服模拟、环境测试、安全飞行、产研融合、利益共享等方面发展需求。强化协同治理，建立京津冀低空高精度空域数字底图，构建保障首都安全的多圈层低空安防解决方案。

　　协同打造低空产业体系。推动产创融链，打造“北京研发+天津孵化+河北量产”全周期融合链条，构建全国低空“黑科技”转化、投产、营商便利点，实现科技创新成果及时应用量产。推动产业补链，鼓励链式招商，重点支持电池、电推进、飞控系统、机身材料、整机研制、航空器检修等环节增资扩产，形成全产业链。推动产供强链，共同培育一批龙头企业，以需求为导向建强生产性服务配套体系。推动区域延链，优化京津冀低空经济产业平台布局，依托雄安新区非首都功能集中承载地、滨海新区、滨海高新区、石家庄、张家口、衡水等地推进应用场景试点和先进飞行产品制造，鼓励“大兴+宁河”等跨区域协作模式。

　　协同塑造低空经济生态圈。共育人才圈，共建信息共享人才库，梯度引育各级各类低空经济人才，与民航高校和航空航天科研机构建设技能实训基地，支持三地高等院校和职业技术学校开设相关专业。共塑消费圈，依托京津冀城乡人口和中高收入人口较多的市场优势，覆盖山区、矿区、景区、沿海、近海的多元场景优势和北京国家对外交往中心的区位优势，率先打造低空经济国际展示和消费示范区。共畅流通圈，支持雄安新区、张家口、密云等地打造往来北京的通勤机场，推进京津冀综合交通体系“适低空化”改造提升，规划低空航路航线，强化低空智联和通导感知。共拓资金圈，设立京津冀低空经济产业基金，发挥北京证券交易所作用，支持低空经济及相关中小企业向专精特新升级。

(责编：杨曦、陈键)
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