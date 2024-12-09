人民网记者 李栋

农业农村部农情调度显示：当前，全国蔬菜在田面积9827万亩，同比增加100多万亩。冬季蔬菜稳产保供基础牢固。

进入大雪节气，气温逐渐走低，在河南省安阳市内黄县12000亩越冬温室内，黄瓜陆续进入盛果期。农户线上线下同发力，顶花带刺的黄瓜被源源不断运往各地市场，丰富了冬季蔬菜市场供应品种。

“我家的大棚占地5亩，12月份黄瓜进入了盛果期，现在每天能摘1000多斤，一亩地产量预计能在20000斤左右。”今年的黄瓜长势非常好，让种植户董壮志对全年增产信心十足。

如何将增产变为增收？内黄县蔬菜协会会长、高级农艺师董中波介绍，今年，当地温室越冬黄瓜种植面积在12000亩左右，温棚设施改为自动防风、水肥一体化后，生产出来的黄瓜口感、品质都跃升上一台阶，好品质自然带来农户的好收益。“现在，黄瓜已进入采摘的高峰期，按往年来推算，一亩地黄瓜收入4万多元，整个采摘期黄瓜销售量能达5亿元。”

数据显示：10月全国蔬菜播种面积4000多万亩，28种蔬菜中有20种播种面积同比增加。

分区域看，10月黄淮海和东北地区蔬菜产量增加较多，河南、山东、吉林、辽宁等省蔬菜产量环比均增加150万吨以上。

分品种看，大白菜、萝卜、油菜、甘蓝、姜、大葱等环比均增加50万吨以上。

“11月份中东部秋冬蔬菜主产区天气形势总体有利，后续蔬菜产地转换衔接预计相对顺畅。”中国农业科学院农业信息研究所副研究员张晶表示，11月下旬的寒潮天气虽短期内影响了设施蔬菜和部分鲜嫩小品种蔬菜的上市量，但其他品种仍量足价稳。同时，速生叶菜进入集中采收期，上市充足。

业内人士分析，由于秋冬季蔬菜的整体供应形势处于充足状态，天气因素对蔬菜价格的影响相对短暂。若不出现极端天气，预计元旦前蔬菜供应有保障，价格仍有下行空间。

“下一步，将继续抓紧抓实蔬菜稳产保供，提前落实防范冬季极端天气措施，强化生产指导服务和产销衔接，确保冬季蔬菜生产稳定、供应充足。”农业农村部种植业管理司有关负责人表示。

(责编：郝帅、吕骞)

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