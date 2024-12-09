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高质量发展调研行｜一条鲟鱼：助企业发展，帮村民增收

人民日报客户端浙江频道 邓剑洋 刘军国
2024年12月09日09:24 | 来源：人民日报客户端
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西伯利亚鲟、俄罗斯鲟、史氏鲟……走进浙江省衢州市柯城区乌溪江畔的衢州鲟龙水产食品科技开发有限公司养殖基地，数百个圆形鱼池被整齐隔开，不同种类的鲟鱼在鱼池里畅游，场面壮观。

衢州鲟龙水产食品科技开发有限公司鲟鱼苗种繁育车间。邓剑洋摄

衢州鲟龙水产食品科技开发有限公司鲟鱼苗种繁育车间。邓剑洋摄

鲟鱼游出“新蓝海”。“一条雌性鲟鱼往往需要养殖7年以上才能取卵。我们生产的鱼子酱产品，销往全球多个国家和地区，产品的市场份额约占全球市场的1/3。”衢州鲟龙水产食品科技开发有限公司总经理夏永涛说，“近年来，我们积极延长产业链，通过成立共富车间等方式，推进乡村全面振兴。”

村民走上致富路。2014年，柯城区石室乡石室村村民方琴来到衢州鲟龙水产食品科技开发有限公司上班，负责国内线上线下订单的发货工作。“我和不少村民都在这里找到了工作。我们是计件算工资，平日里踏实干活，每个月能拿到8000元以上。订单量多的时候，我的月收入能有上万元。”方琴笑着说，“现在一年在家门口就能挣到10万元左右，日子越来越好。”

工作人员在衢州鲟龙水产食品科技开发有限公司的车间内打包鱼子酱产品。邓剑洋摄

产业链成为“富民链”。2023年，衢州鲟龙水产食品科技开发有限公司通过“公司+基地+标准化”模式，积极发展上下游产业链，带动当地约1500人从事养殖、餐饮、旅游等相关产业，为当地村民带来增收5000余万元，推动乡村产业蓬勃发展。

科技创新推动产业创新。“科技创新能有效赋能产业发展。公司成立了研究院，对遗传育种、养殖、智慧渔业等方面开展深入研究。我们与中国水产科学研究院长江水产研究所合作研发的分子检测技术，可以将鲟鱼雄雌鉴别年龄从36—48个月缩短至6个月，大大提高了养殖效率。”夏永涛说，“下一步，我们将加快科技创新，推动科技创新和产业发展同频共振，在高质量发展中促进共同富裕。”

(责编：杨曦、陈键)
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