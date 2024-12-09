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高质量发展调研行｜“角落里”也能蹚出致富路

人民日报客户端浙江频道 顾春
2024年12月09日09:26 | 来源：人民日报客户端
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身着汉服的游客们在廊桥上打卡留念，岸边的商户搓着手叫卖着当地的土特产，乡村大舞台上越剧演员们的表演引得阵阵欢呼……冬日的岩下潘村，因为游客的到来变得十分热闹。

越剧表演正在热闹上演。人民网记者 郭扬摄

越剧表演正在热闹上演。人民网记者 郭扬摄

对于这般场景，村民们早就见怪不怪了，“这几年，村里人气旺得很！”

岩下潘村地处浙江台州三门县东南部，到高速口和高铁站都需要半小时以上的车程。因为交通不便，村里人气一直不旺。上世纪90年代，八成以上的村民都选择外出务工，人口最少时，村里只剩下17名留守老人，是出了名的“空心村”。如今，岩下潘村几乎家家户户都开起了民宿、农家乐，村民年均收入增长至10万元。数字跃升的背后，是岩下潘村这些年发展思路的转变，也是乡村旅游致富的生动实践。

双龙廊桥是岩下潘村的标志性景点。人民网记者 郭扬摄

双龙廊桥是岩下潘村的标志性景点。人民网记者 郭扬摄

“我们在村附近开设了水上乐园与漂流项目，夏天去玩的游客特别多，通过这个项目我们也赚到了‘第一桶金’。”潘贤选指着双龙廊桥东南侧的一片水域介绍道。潘贤选是岩下潘村第一批回乡投资的“归乡人”，2009年返乡后便成立了旅游公司。公司成立后，潘贤选投资建设了水上乐园与漂流项目，出资帮助村里修路、修水坝。四年后，岩下潘村改头换面，以“潘家小镇”之名迎来了首批游客。

“第一批游客到后，之后的客流并不稳定，因为我们这里比较偏僻，名声也还不够响亮。”潘贤选回忆道，村里的农家乐和民宿老板们都开始发愁。

岩下潘村。受访者供图

岩下潘村。受访者供图

化被动为主动才能迎来转机。2014年，岩下潘村的村干部们前往上海和旅行社对接，希望促成合作。“我们几个人在那两天不停地跑，去了20多家旅行社，最后有一家愿意来实地考察。”村干部们跑出来的旅游订单，让“潘家小镇”的游客络绎不绝，当地村民也尝到了发展乡村旅游的“甜头”。

家乡的发展牵动了外出打工者的心，也滋生了他们返乡创业的念头。

“90后”潘能就是返乡年轻人之一。家乡火爆的人气让他倍感意外。在全家人的一致赞同下，潘能离开杭州回家当起民宿老板，这几年民宿营业额平均在30万元左右。“即使是家门口的小生意也让平淡的日子过得红红火火。”潘能说，即便是淡季游客也不少，“这不，这周末已经订出去二三十桌咧！”

留住游客，光靠农家乐和水上娱乐设施还不够。2017年，时任岩下潘村党支部书记的潘健牵头，发动村民全体入股，以众筹的形式建设了情人谷景区。景区内设置了全国首条情侣滑道、新西兰滑板车、飞天魔毯等热门游玩项目。2019年，情人谷景区正式对外开放，慕名而来的游客越来越多。“景区营业半年就赚了2000多万元，首批分红收回了25%的本金。”潘健自豪地说。

乡村振兴，旅游助力。今天，岩下潘村村集体收入已经突破百万，旅游综合收入超过5000万元。

从“空心村”到“振兴村”，从人口凋敝到游客不断，如今的岩下潘村村民已经基本实现了家家户户住别墅、开民宿，文旅促共富的华美篇章仍在谱写。

（人民网记者 郭扬参与采写）

(责编：杨曦、陈键)
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