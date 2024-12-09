人民日报客户端浙江频道 刘军国 邓剑洋

宽敞的村道在脚下延伸，一栋栋错落有致的民宿点缀两旁……从浙江省衢州市衢江区高家镇盈川村村口古牌坊步入村中，共享餐厅、未来乡村生活馆、杨炯纪念馆、悬萝瀑布等设施一应俱全。村民们或经营着自家食品小摊，或在共享空间聊天遛弯，脸上笑意盈盈。

悬萝瀑布。刘军国摄

盈川村依水而建，风景秀丽，交通便捷。该村是浙江省首批千年古村落和第二批未来乡村。盈川还是初唐古县所在地，初唐四杰之一的杨炯为首任县令。

如今漂亮热闹盈川村，几年前却是另一番景象。

“别看我们村现在发展这么好，其实也经历过一段坎坷的发展阶段。”盈川村党支部书记占小林讲述了盈川村的历史。

回忆起村庄整治时的情形，占小林十分感慨万分，“清理了400余车垃圾，用车拉了2个月才处理完。”

清理垃圾是第一步。随后，盈川村建立“干部联格+党员联户+评比晾晒”工作机制，出台《十要十不要》村规民约，扎实推进垃圾、污水、厕所三大革命，实施农房改造、管线序化、村道提升三大行动等一系列整治措施陆续推进，村庄面貌焕然一新。

“面子”提升了，“里子”也要跟上。

2021年10月盈川村启动未来乡村创建，结合沿江“诗画风光带”建设，通过厚植生态底色和杨炯文化，打造初唐民俗文化村落。

环境美了，村庄有特色了。村庄的发展如何可持续？

“要把美丽风光转化为美丽经济，还需要一个经营主体。”占小林说。2022年6月，盈川村以未来乡村试点创建为契机，引入衢州市腾云文化旅游发展有限公司，通过“村集体+运营主体+农户”的合作模式，统一租赁村集体房产、农户闲置房产，探索“企业运营、集体入股、村户参与、政府（国资）保障”的经营机制，实现“闲房变民宿、闲人变管家、闲地变园区”的目标。

盈川村一隅。刘军国摄

富良农家大院内，老板汪富良和两名员工正忙着备菜。“我开店十多年，这两年最忙，店里客流量变大了很多。”聊起农家乐的生意汪富良笑容满面。

如何持续吸引游客，让他们流连忘返，来了还想再来？

“以文化、民俗、体育破题。”占小林给出答案，引入新业态，在打造乡村文化IP的路上全力以赴。

衢江畔步道边，哗哗作响的悬箩瀑布映入眼帘。走近一瞧，瀑布里别有洞天，藏在水帘洞里的瀑布咖啡厅是盈川村今年建成的网红打卡点之一。

老板娘段哲人是90后返乡创业青年。喝咖啡、赏瀑布、看江景，火遍社交媒体平台。今年以来，瀑布咖啡馆营业额超过80万元，村集体也能坐收固定租金和营业额分成。

“这几年，我们建设共享餐厅、乡村生活馆，打造杨炯纪念馆、悬萝瀑布、瀑布咖啡厅、初唐风情街以及精品民宿集群等公共服务设施和特色场景，吸引越来越多的游客来到盈川村打卡游玩。”占小林说。

傍晚十分，前来盈川村办理入住的游客渐渐多了起来。一批杭州游客正在盈川山房民宿办理入住登记，在民宿管家的引导下，有序乘坐观光车前往各自居住的民宿小院。

村民徐建峰就在村里当起了民宿管家。“我出租了家里的6间闲房获得1万多元的租金，再加上管家收入，一年有6万元的收益。”像高其英、徐建峰一样有“双重”身份的村民在盈川村还有很多。

“除了闲房变民宿、闲人变管家，我们还把闲地变园区。哝，你瞧那。”占小林带领记者来到与山东省寿光市政府等一起合作的未来农业园区。未来农业园区里，小番茄、辣椒、茄子、无花果等蔬果长势旺盛。

未来农业园区的小番茄。刘军国摄

未来农业园区二期即将建成投运。届时，村集体收入预计可以增加到60万元，带动70余名村民就业，成为村里新兴支柱产业。

截至目前，盈川村今年累计接待游客超过50万人次。村集体经营性收入已从2022年15万元增长至120余万元。

从曾经默默无闻的“古朴小村”，蝶变为如今“网红流量村”。盈川村不仅实现了颜值收入双提升，也绘就了一幅“宾客闹盈盈、群众喜盈盈、口袋满盈盈”的生动画卷。

(责编：杨曦、陈键)

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