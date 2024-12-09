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中国人寿首批PCT申请费用补偿保险项目在沪落地

2024年12月09日10:36 | 来源：人民网
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12月4日至12月7日，以“知识产权赋能新质生产力发展”为主题的第二十一届上海知识产权国际论坛在沪召开。中国人寿首批PCT国际专利申请费用补偿保险签约仪式在此次论坛上举行。

中国人寿相关负责人介绍，PCT是专利合作条约（PATENT COOPERATION TREATY）的简称，是在专利领域进行合作的国际性条约。PCT国际专利申请流程分为国际阶段和国家阶段，具有周期长、成本高等痛点。

中国人寿财险公司创新开发的PCT申请费用补偿保险覆盖中国大陆境内首次通过PCT途径申请国际专利授权未被全部或部分申请国授予专利权时，对企业实际产生的申请费用进行赔付。11月18日，中国人寿财险上海市分公司全国首单知识产权领域“PCT国际专利申请费用补偿保险”在上海市闵行区成功签发。

中国人寿将以发展推广PCT保险为契机，推动完善科技保险保障体系，进一步丰富产品供给、创新运营模式、完善风险补偿机制，扎实做好科技金融大文章，加快构建科技金融国寿服务生态，通过激发市场创新活力，为赋能科技创新和新质生产力发展贡献更大力量。

此外，中国人寿积极完善科技保险体系，参与专利保险、首台（套）重大技术装备保险、新材料首批次应用保险试点，探索开展首版次软件保险、知识产权保险等业务，积极发起、参与面向科技企业的投资基金，以及服务国家科技战略专项基金，落地实施一大批特色项目，加快发展科技信贷业务，创新专属金融产品并提供综合服务方案。2024年前三季度，全集团为战略新兴产业提供风险保障近37万亿元，保险资金支持科技自立自强存量投资余额超3800亿元，科技金融信贷余额近2300亿元。

“下一步，中国人寿将围绕科技型企业全链条、全生命周期多样化需求，不断创新金融保险产品，加快构建科技金融国寿服务生态，助力重大前沿技术和‘卡脖子’关键核心技术研发突破。”该负责人表示。

(责编：曹淼、李源)
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