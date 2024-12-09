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11月份CPI同比小幅上涨 PPI同比降幅收窄

2024年12月09日10:55 | 来源：人民网
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人民网北京12月9日电 （记者杨曦）国家统计局9日发布数据显示，2024年11月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.2%，环比下降0.6%；全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.5%，环比上涨0.1%。

CPI环比有所下降，同比小幅上涨

国家统计局城市司首席统计师董莉娟表示，11月份，受气温偏高及出行需求回落等因素影响，全国CPI环比有所下降，同比小幅上涨。扣除食品和能源价格的核心CPI继续回升，同比上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。

从环比看，CPI下降0.6%，降幅比上月扩大0.3个百分点，主要是受食品价格超季节性下降影响。其中，食品价格下降2.7%，降幅超近十年同期平均水平2.5个百分点。11月份，全国平均气温为1961年以来历史同期最高，冷空气过程偏少，利于农产品生产储运，食品中鲜活食品价格大多超季节性下降，其中鲜菜、猪肉、鲜果和水产品价格分别下降13.2%、3.4%、3.0%和1.3%，合计影响CPI环比下降约0.46个百分点，占CPI总降幅约八成。非食品价格由上月持平转为下降0.1%。非食品中，旅游出行进入消费淡季，飞机票、宾馆住宿和旅游价格分别季节性下降8.6%、7.3%和5.6%；冬装换季上新，服装价格上涨0.6%；部分车型新款上市，燃油小汽车价格上涨0.2%，为近9个月以来首次转涨。

从同比看，CPI上涨0.2%，涨幅比上月回落0.1个百分点，主要受食品价格涨幅回落带动。其中，食品价格上涨1.0%，涨幅比上月回落1.9个百分点。食品中，猪肉和鲜菜价格分别上涨13.7%和10.0%，涨幅均有回落；鲜果价格由上月上涨4.7%转为下降0.3%；牛肉、羊肉、食用油、禽肉类和粮食价格降幅在1.1%—13.5%之间。非食品价格由上月下降0.3%转为持平。非食品中，能源价格下降3.8%，降幅比上月收窄1.3个百分点，其中汽油价格下降8.2%。扣除能源的工业消费品价格由上月下降0.2%转为持平，其中通信工具价格由上月下降2.1%转为上涨0.7%；燃油小汽车价格下降5.5%，降幅有所收窄。服务价格上涨0.4%，涨幅与上月相同。

据测算，在11月份0.2%的CPI同比变动中，翘尾影响约为0.1个百分点，今年价格变动的新影响约为0.1个百分点。

PPI环比由降转涨，同比降幅收窄

董莉娟表示，11月份，一系列存量政策和增量政策协同发力，国内工业品需求有所恢复，PPI环比由降转涨，同比降幅收窄。

从环比看，PPI环比由上月下降0.1%转为上涨0.1%。其中，生产资料价格上涨0.1%，涨幅与上月相同；生活资料价格由下降0.4%转为持平。一系列存量政策和增量政策效果持续显现，房地产、基建项目加快推进，水泥、有色金属、钢材等工业产品价格上涨。非金属矿物制品业价格上涨1.2%，其中水泥制造价格上涨6.2%，玻璃制造价格上涨1.8%；有色金属冶炼和压延加工业价格上涨1.2%，其中铝冶炼价格上涨5.6%；黑色金属冶炼和压延加工业价格上涨0.2%。电力、燃气需求季节性增加，燃气生产和供应业价格上涨0.7%，电力热力生产和供应业价格上涨0.3%。煤炭保供力度加大，电厂备煤较为充足，煤炭开采和洗选业价格下降0.4%。国际原油价格下行，带动我国石油相关行业价格下降，其中石油开采、有机化学原料制造价格均下降1.4%。装备制造业中，光伏设备及元器件制造价格下降2.0%，新能源车整车制造价格下降0.8%，锂离子电池制造价格下降0.6%；计算机整机制造价格上涨0.6%，通信终端设备制造价格上涨0.4%。消费品制造业中，农副食品加工业价格下降0.4%，纺织业价格下降0.2%；文教工美体育和娱乐用品制造业价格上涨0.3%。

从同比看，PPI同比下降2.5%，降幅比上月收窄0.4个百分点。其中，生产资料价格下降2.9%，降幅比上月收窄0.4个百分点；生活资料价格下降1.4%，降幅收窄0.2个百分点。调查的主要行业中，石油和天然气开采业价格下降12.5%，石油煤炭及其他燃料加工业价格下降11.6%，化学原料和化学制品制造业价格下降5.0%，非金属矿物制品业价格下降3.4%，计算机通信和其他电子设备制造业价格下降2.5%，电气机械和器材制造业价格下降2.4%，电力热力生产和供应业价格下降0.9%，上述7个行业降幅比上月均收窄。黑色金属冶炼和压延加工业价格下降8.2%，煤炭开采和洗选业价格下降6.3%，降幅比上月均扩大0.7个百分点。汽车制造业价格下降3.1%，降幅与上月相同。有色金属冶炼和压延加工业价格上涨9.7%，文教工美体育和娱乐用品制造业价格上涨6.0%，涨幅比上月分别扩大1.4和0.2个百分点。

据测算，在11月份-2.5%的PPI同比变动中，翘尾影响约为-0.3个百分点，今年价格变动的新影响约为-2.2个百分点。

(责编：杨曦、吕骞)
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