新华社北京12月9日电（记者潘洁、胡林果）国家统计局9日发布数据显示，11月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.2%，涨幅比上月回落0.1个百分点；扣除食品和能源价格的核心CPI继续回升，同比上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。

食品价格涨幅回落，带动CPI涨幅回落。数据显示，11月份，食品价格同比上涨1.0%，涨幅比上月回落1.9个百分点。食品中，猪肉和鲜菜价格分别上涨13.7%和10.0%，涨幅均有回落；鲜果价格由上月上涨4.7%转为下降0.3%；牛肉、羊肉、食用油、禽肉类和粮食价格降幅在1.1%至13.5%之间。

11月份，非食品价格由上月下降0.3%转为持平。非食品中，能源价格同比下降3.8%，降幅比上月收窄1.3个百分点，其中汽油价格下降8.2%。扣除能源的工业消费品价格由上月下降0.2%转为持平，其中通信工具价格由上月下降2.1%转为上涨0.7%；燃油小汽车价格下降5.5%，降幅有所收窄。服务价格上涨0.4%，涨幅与上月相同。

据测算，在11月份0.2个百分点的CPI同比涨幅中，翘尾影响约为0.1个百分点，今年价格变动的新影响约为0.1个百分点。

(责编：徐婵、白宇)

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