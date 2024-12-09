原标题：联通在线成功入选2024年北京市科协科创协同联合体项目

近日，2024年北京市科学技术协会科创协同联合体项目评审结果正式揭晓，联通在线牵头申报的“AI+信创云终端产业科创协同联合体”成功入选，是名单中唯一人工智能领域入选项目。

打造科创协同联合体是服务北京国际科技创新中心建设的重要举措，主要围绕首都重点产业布局方向，支持建立不超过5家科创协同联合体。本次申报单位众多，入选名单仅4家，含金量十足！

“AI+信创云终端产业科创协同联合体”由联通在线牵头，携手北京市经开区信创产业园，中国信息通信研究院、北京邮电大学等科研院所和高校，华为、统信软件等大中型企业，以及科技服务机构和金融机构等13家成员单位共同申报，整合优势资源，协同输出创新成果。

该联合体项目对接北京市信创和人工智能重点发展规划，针对信创云电脑、信创云手机发展面临的技术瓶颈与产业问题，结合AI反诈、隐私通信、数字身份认证等产品技术积累，面向数字化应用典型场景，探索人工智能在信创云终端中的关键技术与创新应用，增强该领域国产化生态核心竞争力。项目方案得到专家评审团高度认可，在激烈竞争中脱颖而出，为深度推动产学研合作提供范例。

联通在线作为中国联通集团战略科技力量，面向战略性新兴产业和未来产业重点领域，加强关键技术攻关，承接国家和省部级多项重点任务，在2023年央企“科改行动” 专项考核中获评“优秀”，入选“国家知识产权优势企业”，获评一系列省级工程技术研究中心和企业技术中心资质等。

(责编：曹淼、李源)

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