原标题：双12来临 拼多多百亿补贴“超级加倍补”再度上线

12月8日，拼多多双12大促正在火热进行中，百亿补贴新一轮的“超级加倍补”活动也正式启动，活动商品重点覆盖美妆、个护、母婴、食品、生活电器等多个类目的大牌好物，并在百亿补贴日常价基础上叠加双重优惠，最高折扣可再打5折。

据悉，此次“超级加倍补”活动将从12月8日上午10点，延续至13日上午10点。活动期间，消费者只需进入拼多多首页，点击百亿补贴频道并进入“加倍补”活动专区，即可一站式加购全球好物。

消费者打开拼多多APP，点击百亿补贴频道并进入“百亿加倍补”专区，即可参与活动。

为了给消费者送去更多的实惠，拼多多百亿补贴也再度升级了“百亿消费券”活动。自12月1日起至12月31日，每人最高可领取3450元的超大面额百亿消费券，活动将重点补贴空调、电视等电器类产品以及手机数码等电子产品。

百亿补贴启动“超级加倍补”，李宁跑步鞋价格直降70%

在平台补贴下，此次入选新一轮“超级加倍补”活动的多个海内外品牌好物，再次实现了价格直降。

海外大牌方面，SK-II护肤神仙水精华露在全网低价1699元的基础上直降910元，到手价仅789元；戴森HD 16智能吹风机，在全网低价2999元的基础上直降1000元，到手价仅1999元；耐克CLUBPUFFER短款羽绒服，在全网低价1709元的基础上直降950元，到手价仅759元。

国货品牌方面，科沃斯T50 PRO扫地机器人，在全网低价3499元的基础上直降900元，到手价仅2599元；李宁赤兔7跑步鞋在全网低价399元的基础上直降270元，到手价仅129元，价格直降近七成。

用户只需进入拼多多首页，点击百亿补贴频道并进入“加倍补”活动专区，即可一站式购齐国内外大牌好物。如此实惠的价格也激发了消费者的拼单热情，多个品牌的活动单品在两个小时内就已售罄。

此外，百亿补贴也同步升级了“百亿消费券”活动。自12月1日0点至12月31日24点，活动期间每人不仅可领取3450元的超大面额消费券，还有机会获取5折消费券及常规优惠券，在专区下单的商品可在日常补贴基础上享受平台额外优惠。

伊利日销暴增54倍，“超级加倍补”成商家增长新引擎

在今年的11.11前夕，拼多多百亿补贴首度将“加倍补”活动升级为“超级加倍补”，并连续推出四期。在平台更大力度的投入下，“超级加倍补”已成为多个类目商家增长的新引擎。比如，10月11日至18日，首轮“超级加倍补”活动的累计订单量突破1640万单，第二轮活动累计订单量则在首轮基础上增长了1.7倍达4500万单。

数据显示，在“超级加倍补”现金+流量的双重补贴下，百货、食品生鲜、手机数码以及美容个护等多个类目的商家率先受益，相关产品表现亮眼。比如，第二轮“超级加倍补”活动期间，生鲜、食品类目的订单占比高达29%，美容个护类目的订单占比达17%。以销售额计，手机数码产品的销售额占比达38%，美容个护产品的销售额占比达16%。

在平台现金+流量双补贴下，诸多海内外大牌的明星单品迎来了销售爆发。比如，在第四轮“超级加倍补”活动期间，富士intax mini拍立得相纸的日均销售额增长了14倍，乐高星球大战积木玩具的日均销售额增长了9倍，伊利全脂纯牛奶(盒)的日均销售额增长了26倍，蓝月亮芦荟洗手液的日均销售额增长13倍。此外，李宁、美津浓、斐乐等运动品牌的明星产品也取得了5至15倍的增长。

在上述超级单品的带动下，参与商家、品牌的日均销售额较常规加倍补增长了近7倍。具体来看，富士全系列产品的日均销售额增长了37倍，乐高积木的日均销售额增长了2倍，伊利乳制品的日均销售额增长了54倍，蓝月亮洗手液的日均销售额增长了9倍。此外，李宁、美津浓、斐乐等运动品牌也有2至11倍的增幅。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经