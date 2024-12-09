人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

拼多多百亿补贴“超级加倍补”启动

2024年12月09日13:24 | 来源：中新网广东
小字号

原标题：双12来临 拼多多百亿补贴“超级加倍补”再度上线

12月8日，拼多多双12大促正在火热进行中，百亿补贴新一轮的“超级加倍补”活动也正式启动，活动商品重点覆盖美妆、个护、母婴、食品、生活电器等多个类目的大牌好物，并在百亿补贴日常价基础上叠加双重优惠，最高折扣可再打5折。

据悉，此次“超级加倍补”活动将从12月8日上午10点，延续至13日上午10点。活动期间，消费者只需进入拼多多首页，点击百亿补贴频道并进入“加倍补”活动专区，即可一站式加购全球好物。

消费者打开拼多多APP，点击百亿补贴频道并进入“百亿加倍补”专区，即可参与活动。

为了给消费者送去更多的实惠，拼多多百亿补贴也再度升级了“百亿消费券”活动。自12月1日起至12月31日，每人最高可领取3450元的超大面额百亿消费券，活动将重点补贴空调、电视等电器类产品以及手机数码等电子产品。

百亿补贴启动“超级加倍补”，李宁跑步鞋价格直降70%

在平台补贴下，此次入选新一轮“超级加倍补”活动的多个海内外品牌好物，再次实现了价格直降。

海外大牌方面，SK-II护肤神仙水精华露在全网低价1699元的基础上直降910元，到手价仅789元；戴森HD 16智能吹风机，在全网低价2999元的基础上直降1000元，到手价仅1999元；耐克CLUBPUFFER短款羽绒服，在全网低价1709元的基础上直降950元，到手价仅759元。

国货品牌方面，科沃斯T50 PRO扫地机器人，在全网低价3499元的基础上直降900元，到手价仅2599元；李宁赤兔7跑步鞋在全网低价399元的基础上直降270元，到手价仅129元，价格直降近七成。

用户只需进入拼多多首页，点击百亿补贴频道并进入“加倍补”活动专区，即可一站式购齐国内外大牌好物。如此实惠的价格也激发了消费者的拼单热情，多个品牌的活动单品在两个小时内就已售罄。

此外，百亿补贴也同步升级了“百亿消费券”活动。自12月1日0点至12月31日24点，活动期间每人不仅可领取3450元的超大面额消费券，还有机会获取5折消费券及常规优惠券，在专区下单的商品可在日常补贴基础上享受平台额外优惠。

伊利日销暴增54倍，“超级加倍补”成商家增长新引擎

在今年的11.11前夕，拼多多百亿补贴首度将“加倍补”活动升级为“超级加倍补”，并连续推出四期。在平台更大力度的投入下，“超级加倍补”已成为多个类目商家增长的新引擎。比如，10月11日至18日，首轮“超级加倍补”活动的累计订单量突破1640万单，第二轮活动累计订单量则在首轮基础上增长了1.7倍达4500万单。

数据显示，在“超级加倍补”现金+流量的双重补贴下，百货、食品生鲜、手机数码以及美容个护等多个类目的商家率先受益，相关产品表现亮眼。比如，第二轮“超级加倍补”活动期间，生鲜、食品类目的订单占比高达29%，美容个护类目的订单占比达17%。以销售额计，手机数码产品的销售额占比达38%，美容个护产品的销售额占比达16%。

在平台现金+流量双补贴下，诸多海内外大牌的明星单品迎来了销售爆发。比如，在第四轮“超级加倍补”活动期间，富士intax mini拍立得相纸的日均销售额增长了14倍，乐高星球大战积木玩具的日均销售额增长了9倍，伊利全脂纯牛奶(盒)的日均销售额增长了26倍，蓝月亮芦荟洗手液的日均销售额增长13倍。此外，李宁、美津浓、斐乐等运动品牌的明星产品也取得了5至15倍的增长。

在上述超级单品的带动下，参与商家、品牌的日均销售额较常规加倍补增长了近7倍。具体来看，富士全系列产品的日均销售额增长了37倍，乐高积木的日均销售额增长了2倍，伊利乳制品的日均销售额增长了54倍，蓝月亮洗手液的日均销售额增长了9倍。此外，李宁、美津浓、斐乐等运动品牌也有2至11倍的增幅。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“保险+期货”有序开展 更好服务特色产业
　　在云南省普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县，西临缅甸的边境村——勐马镇勐啊村，因橡胶而出名。 村里近60岁的相安嫩，带领着村民一共种植了300多亩橡胶。…
在田面积同比增加100多万亩 冬季蔬菜稳产保供基础牢固
　　农业农村部农情调度显示：当前，全国蔬菜在田面积9827万亩，同比增加100多万亩。冬季蔬菜稳产保供基础牢固。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部