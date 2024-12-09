原标题：招商银行发布《企业数智金融发展报告（2024）》

12月5日，招商银行在厦门国家会计学院对外发布《企业数智金融发展报告(2024年)》。该报告集合了招商银行对数字经济的观察思考、服务实践及优秀案例，旨在通过对行业趋势的深切洞察，为企业客户提供切实可行的数字化转型思路与实践路径。

此次发布活动吸引了来自金融机构、企业财务负责人、数智化转型专家学者以及媒体代表近300余人出席，共同探讨企业数智金融的未来发展趋势。招商银行副行长朱江涛出席活动并致辞，他提到该行已累计为300余万家企业客户提供数智金融服务。自研财资管理系统为超过7000家集团型企业提供服务，覆盖谱系企业超过30万家。他还强调，后续招商银行将进一步加大数智金融领域的研发投入，为服务企业提供更加稳定高效的金融服务平台。

紧跟企业财务数智化转型 银行服务持续迭代

近期，中国人民银行等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，提出“到2027年底，基本建成与数字经济发展高度适应的金融体系”的总体目标，并将在系统推进金融机构数字化转型、运用数字技术提升重点领域金融服务质效等方面推动数字金融高质量发展。

对于银行如何积极做好“数字金融”答卷，朱江涛在致辞中提到，招商银行一方面加速自身的数字化转型，打造数字化、智能化服务，实现服务效率和客户体验的跨越式提升。另一方面，积极融入产业客户的数字化转型之中，深入企业经营场景，提供“咨询+科技+金融”的综合化解决方案，助力企业数字化转型。

《企业数智金融发展报告(2024年)》显示，在过去十余年间，商业银行服务企业的过程中，不断优化自身金融服务，陪伴企业从基础数字化走向深度智能化。20世纪90年代末，随着互联网技术普及，银行为企业客户推出企业版的网上银行系统，企业客户可以通过提供自助式服务，进行账户查询转账、薪资发放等业务操作，使得企业提升资金管理便捷性和效率。2010年代初，在智能手机普及的推动下，银行逐步推出企业移动银行服务，使得企业人员可以随时随地管理账户，审批转账、查阅资金流动情况。随着企业规模和资金流动的复杂性增加，银行服务逐渐升级，为企业提供资金集中管理、流动性分析、跨行资金调配、外汇管理等综合性解决方案。当前，随着大数据、人工智能、区块链等新技术的应用，银行开始为企业客户提供智能化服务，进入智能财资管理和司库体系建设服务的新阶段。

在此过程中，招商银行持续创新，发挥“领头羊”优势。1998年该行推出企业网上银行，2007年成为首家为企业提供跨银行资金管理系统解决方案的商业银行，奠定了其在财资管理服务领域的领先地位。2023年，招商银行创新整合线上金融、财资管理云、场景金融三大服务体系，推出了“企业数智金融”服务体系，为企业客户提供一体化的财资管理与金融服务解决方案。

产研力量深度协作 共创行业报告

据《企业数智金融发展报告(2024年)》介绍，招商银行“数智金融”服务体系的发展，不仅依托于自身数字化转型形成的科技实力，还取决于对客户需求的挖掘和服务模式的重塑。该行依托“财资管理云”产品，积极连接企业的各个部门和经营主体、连接企业的员工、客户、合作伙伴，深入销售、采购、员工服务等领域，与客户共建企业财资管理数字化系统。通过与汽车、消费、医养等等行业企业的深度沟通，不断推动金融科技与场景金融深度融合，同时该行积极搭建开放共赢的数字金融生态圈，与软件公司、咨询机构等多个行业伙伴紧密合作，打造了“金融服务+企业服务”的企业数字化系统直联生态。

与此同时，招商银行亦以开放姿态积极展开产研对话与交流。该行曾与重点科研机构就企业数智金融议题进行深入交流，共同探讨数字金融的最新发展和企业实践。此外，招商银行还多次联合上海国家会计学院和厦门国家会计学院举办数智金融专题研讨会，依托著名高等学府的丰富知识和专家资源，共邀企业代表分享行业实践经验。正是上述深度交流与思想碰撞，在本年收官之际沉淀形成《企业数智金融发展报告(2024)》。

据本报告编委会成员介绍，此报告由招商银行、生态伙伴及企业代表联合编撰，深度剖析了企业数智金融的发展趋势、市场需求、行业解决方案及前沿实践，共分为四大篇章，全面覆盖了企业数智金融的关键领域：趋势篇，聚焦数字经济与产业数字化转型，洞悉企业数智金融发展趋势；需求篇，洞察数智金融本质，剖析企业数智金融核心需求，献策数智金融发展建议；供给篇，研究支柱行业和创新产业，如汽车、消费、医养、能源、互联网电商行业等，打造企业数智金融服务方案；实践篇，汇聚卓越实践典范，启迪企业数智金融发展新思路。

《报告》显示，信息化、数字化、智能化是集团型企业财务管理数智化转型的三大核心目标，应高度关注司库体系建设、财务共享中心建设、全面预算管理、业财一体化等重点关注。其中负责管理企业资金等金融资源的“司库体系”金融属性最强，与商业银行提供的服务相关性最高。

自2022年起，招商银行开始探索面向集团型企业提供顾问式服务，为企业设计财务数字化转型规划方案，特别针对大型集团企业司库体系建设提出“打地基、盖房子、精装修、开通路”的时序方法论和“制度+系统+考核导向”的要素方法论，旨在帮助企业构建高效、智能的司库管理体系。迄今招商银行已累计为超过半数的央企提供了司库体系建设的思路与建议。

另外，报告编委会成员表示：“《企业数智金融发展报告》不仅是一份实践分析的成果，更是一份行动指南。我们希望可以通过该报告为企业提供数智金融的深度洞察，也为行业参与者提供实践的灵感和方向，更期待能够促进企业数智金融的健康发展，与社会各界共同迎接数字化转型的挑战与机遇。”

(责编：董童、李源)

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