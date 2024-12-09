原标题：上马大数据出炉：特步首次拿下全局穿着率第一

上海马拉松是我国仅有的两场世界田联（WA）白金标赛事之一，本届首次成为世界马拉松大满贯候选赛事。其中全马规模23000人，今年则有1466人实现“破三”。

根据“悦跑圈”统计发布的《2024上海马拉松大数据报告》，特步在破三跑者中达到19.7%的占有率，继去年上马后再度蝉联榜首；全局完赛跑者中，特步跑鞋占比22.4%，首度成为第一，相较2023年增长2.6%。

不论是实现破三的大众精英选手，还是靠后完赛时间的赛场“主力军”，特步跑鞋都成为他们的比赛日首选。

纵观2022、2023、2024三年的全局跑鞋穿着率，特步实现连年攀升，从2022年8.1%的占有率，提升至如今的22.4%实现全面领先，逐步打破外资品牌的过往垄断领先地位。

上海作为我国的经济中心、全国第一的超大型城市，汇聚众多国际性体育赛事，也是最具国际影响力、运动活力的城市之一，众多海外品牌的中国区总部均设立于此。

在国际品牌的“核心场域”，特步实现全局穿着率第一，充分说明了“世界跑鞋中国特步”战略定位在中国马拉松领域强大的“群众基础”。

单鞋款穿着率方面，特步冠军版跑鞋家族的新王牌160X 6.0 PRO、常青款160X 3.0 PRO在破三跑者穿着率中位列前五、独占两席，合计超15%，更是前五名中的唯一中国品牌。

特步160X 6.0 PRO是今年八月底全量发售的旗舰级竞速产品。在过去短短几个月中，已得到广泛跑者的认可。源于160X系列长期的产品打磨、迭代、科技积淀，以及大量不同阶段消费者的真实反馈，加上特步多年来与众多马拉松冠军共创产品，特步160X 6.0 PRO一经推出，便给跑者带来革命性的轻质、推进、续航体验。

马拉松赛场囊括了运动鞋服的精准消费人群，也反映了各大更广阔跑步人群的消费习惯和选择。

中国路跑行业蓬勃发展的数年间，特步实现加速领跑，夯实国内领先地位的同时超越外资品牌，成为跑者首选。从中国跑得最快的前10名，到破三跑者，再到全局胜利，特步长期坚持的“专业辐射大众”策略正在为其赢得人心。

(责编：董童、李源)

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