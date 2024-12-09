欧阳易佳

新一轮消费品以旧换新行动正在全国范围内推进。近日，商务部发布数据，全国家电以旧换新销售额突破1000亿元用时79天，从1000亿元到2000亿元仅用40天，更新消费潜力加速释放。

今年以来，各地积极推动消费品以旧换新。从印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》；到安排超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新；再到启动中国国际精品消费月活动……以旧换新行动持续发力、多次加力，“一旧一新”之间，更多高质量消费品走进生活，“点燃”市场，彰显出经济发展的生机活力。

多位业内人士认为，开展消费品以旧换新行动，不仅能让消费组以更低成本购买到更优产品，也能更好发挥扩大有效需求的牵引带动作用。年尾时段属于传统消费旺季，应持续抓好政策落地见效，更好发挥以旧换新促消费的“乘数效应”，推动消费持续回暖。

以旧换新市场有多火热？记者走访多家商场、专卖店发现，在政策与市场的“双向奔赴”下，形成了“群众得实惠、商家获效益、市场增活力、消费添亮点”的社会消费良好局面。

最近，安徽省亳州市涡阳县居民李女士来到一家商场内购物，一次性购买了空调、抽油烟机、液晶电视等家电。“三件家电原价2.8万余元，享受了以旧换新补贴、商场平台补贴、工厂补贴‘三重优惠’之后，省下来近6000元。”李女士说。

“自新一轮以旧换新启动以来，客流情况逐步提升。截至目前，我们家电类录入销售信息3528条，带动消费1910万元，进一步激发了消费新活力。”安徽省亳州市涡阳县商务局市场服务中心主任苗超说。

商务部全国家电以旧换新数据平台显示，截至12月6日24时，2963.8万名消费者购买8大类家电产品4585万台，带动销售2019.7亿元，其中一级能效产品销售额占比超过90%。

近年来，我国消费市场展现出强大韧性和巨大潜力，对经济增长的拉动作用越来越明显。多地以旧换新政策再扩容，结合当地居民消费实际，扩充家电补贴品类，更好满足多元化个性化消费需求。

贵州在17类家电产品和12类家居产品换新促销基础上，增加了国产手机、平板电脑等高质量消费品；山西新增加电饭煲、料理机等15个家电补贴品类，以旧换新品类增至30种；江西将旋耕机、谷物烘干机等6类农机具列进农机报废补贴目录……

存量替代，消费品以旧换新释放万亿消费潜力。业内人士认为，新一轮的以旧换新，撬动的是存量和增量两个市场，“换”出的是经济的高质量发展，“换”出的是人们更美好的生活。

商务部有关负责人表示，下一步，将指导地方抢抓岁末年尾消费旺季，充分释放家电以旧换新政策效应，不断激发家电市场活力，确保家电以旧换新工作平稳有序推进。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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