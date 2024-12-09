人民网北京12月9日电 （记者郝帅）据国家市场监管总局网站消息，近日，市场监管总局（国家标准委）批准发布一批重要国家标准，涉及农林粮储、百姓生活、新兴产业、绿色环保及安全生产等方面，将在推动经济社会高质量发展、统筹发展和安全等方面发挥重要作用。

在农林粮储方面，发布高标准农田建设、美丽宜居乡村以及动物卫生、饲料、纤维等21项国家标准，将不断健全农业全产业链标准体系，促进宜居宜业和美乡村建设，助力乡村振兴。发布粮油检验、机械、储藏等17项国家标准，为粮油规范贮藏提供技术保障。

在百姓生活方面，发布室外健身器材强制性国家标准及冰雪运动赛事2项国家标准，将助力推进体育强国建设和落实全民健身计划，服务人民群众运动健身需求。发布婴幼儿照护与母婴护理2项国家标准，推动托育行业进一步提升服务质量。发布纺织产品洗后外观要求、服装穿着试验及评价、机织儿童服装、鞋类质量分级4项国家标准，着力推动提升纺织服装、鞋类产品质量水平。

在新兴产业方面，发布人工智能3项国家标准，规范人工智能管理。发布智能制造11项国家标准，对生产过程控制、数字化车间相关设备和设计要求进行规范，推进智能制造领域加快形成新质生产力。发布光伏组件2项国家标准，涉及盐雾腐蚀试验和退役梯次利用，助力光伏产业持续健康发展。

在生态环保方面，发布物流企业、建筑材料行业、火力发电企业能源计量器具配备和管理要求等5项国家标准，有助于企业开展能源计量器具配备和管理工作，树立绿色低碳理念，推动节能降碳工作深入开展。发布防治土地退化和荒漠化良好实践指南等3项国家标准，为防治土地退化、荒漠化及增强气候适应能力提供技术支撑。发布国家公园、自然保护地、禾草利用、林木采伐等7项国家标准，为保护生物多样性、维护国家生态安全提供技术保障。

在安全生产方面，发布危险化学品重大危险源安全监控规范、化工企业氯气安全等4项安全生产强制性国家标准，将进一步规范危险化学品生产过程管理，提升企业安全应急能力和水平。发布防火窗、火灾探测器、消防接处警系统等10项重点消防产品强制性国家标准，更新升级了相关技术指标，助力提升消防产品性能和质量水平，切实保障人民群众生命财产安全。

此外，市场监管总局（国家标准委）还发布了交通运输、技术性贸易措施、气象防灾减灾、政务服务等方面的标准。

(责编：郝帅、吕骞)

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