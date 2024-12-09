人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

市场监管总局（国家标准委）批准发布一批重要国家标准

2024年12月09日14:51 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月9日电 （记者郝帅）据国家市场监管总局网站消息，近日，市场监管总局（国家标准委）批准发布一批重要国家标准，涉及农林粮储、百姓生活、新兴产业、绿色环保及安全生产等方面，将在推动经济社会高质量发展、统筹发展和安全等方面发挥重要作用。

在农林粮储方面，发布高标准农田建设、美丽宜居乡村以及动物卫生、饲料、纤维等21项国家标准，将不断健全农业全产业链标准体系，促进宜居宜业和美乡村建设，助力乡村振兴。发布粮油检验、机械、储藏等17项国家标准，为粮油规范贮藏提供技术保障。

在百姓生活方面，发布室外健身器材强制性国家标准及冰雪运动赛事2项国家标准，将助力推进体育强国建设和落实全民健身计划，服务人民群众运动健身需求。发布婴幼儿照护与母婴护理2项国家标准，推动托育行业进一步提升服务质量。发布纺织产品洗后外观要求、服装穿着试验及评价、机织儿童服装、鞋类质量分级4项国家标准，着力推动提升纺织服装、鞋类产品质量水平。

在新兴产业方面，发布人工智能3项国家标准，规范人工智能管理。发布智能制造11项国家标准，对生产过程控制、数字化车间相关设备和设计要求进行规范，推进智能制造领域加快形成新质生产力。发布光伏组件2项国家标准，涉及盐雾腐蚀试验和退役梯次利用，助力光伏产业持续健康发展。

在生态环保方面，发布物流企业、建筑材料行业、火力发电企业能源计量器具配备和管理要求等5项国家标准，有助于企业开展能源计量器具配备和管理工作，树立绿色低碳理念，推动节能降碳工作深入开展。发布防治土地退化和荒漠化良好实践指南等3项国家标准，为防治土地退化、荒漠化及增强气候适应能力提供技术支撑。发布国家公园、自然保护地、禾草利用、林木采伐等7项国家标准，为保护生物多样性、维护国家生态安全提供技术保障。

在安全生产方面，发布危险化学品重大危险源安全监控规范、化工企业氯气安全等4项安全生产强制性国家标准，将进一步规范危险化学品生产过程管理，提升企业安全应急能力和水平。发布防火窗、火灾探测器、消防接处警系统等10项重点消防产品强制性国家标准，更新升级了相关技术指标，助力提升消防产品性能和质量水平，切实保障人民群众生命财产安全。

此外，市场监管总局（国家标准委）还发布了交通运输、技术性贸易措施、气象防灾减灾、政务服务等方面的标准。

(责编：郝帅、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
市场监管总局（国家标准委）批准发布一批重要国家标准
　　人民网北京12月9日电 （记者郝帅）据国家市场监管总局网站消息，近日，市场监管总局（国家标准委）批准发布一批重要国家标准，涉及农林粮储、百姓生活、新兴产业、绿色环保及安全生产等方面，将在推动经济社会高质量发展、统筹发展和安全等方面发挥重要作用。 在农林粮储方面，发布高标准农田建设、美丽宜居乡村以及动物卫生、饲料、纤维等21项国家标准，将不断健全农业全产业链标准体系，促进宜居宜业和美乡村建设，助力乡村振兴。…
惠民生促消费 “一旧一新”之间释放市场潜能
　　新一轮消费品以旧换新行动正在全国范围内推进。近日，商务部发布数据，全国家电以旧换新销售额突破1000亿元用时79天，从1000亿元到2000亿元仅用40天，更新消费潜力加速释放。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部