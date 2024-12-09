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市场监管总局发布《防范外卖餐饮浪费规范营销行为指引》

2024年12月09日14:54 | 来源：人民网
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人民网北京12月9日电 （记者郝帅）据国家市场监管总局网站消息，近日，市场监管总局发布《防范外卖餐饮浪费规范营销行为指引》（以下简称《指引》），进一步规范外卖商家营销行为，落实网络餐饮平台主体责任，防范外卖餐饮浪费，营造厉行节约、反对浪费的社会风尚。

《指引》结合网络餐饮行业特点，紧紧围绕防范外卖餐饮浪费的重点、痛点、难点问题，从规范外卖餐饮行业的营销行为入手，将反食品浪费举措落实到业务全流程的各环节。作为引导外卖餐饮行业落实反食品浪费责任的重要举措，《指引》体现以下特点：

一是规范外卖商家营销行为。《指引》对外卖可能引发餐饮浪费的营销行为予以引导，明确相关环节防范餐饮浪费的具体要求。鼓励外卖商家建立健全内部管理制度，减少原料、成品浪费，提升餐饮供给质量，合理设置起送价格，优化满减优惠机制，明确不得制作、发布、传播宣扬量大多吃、暴饮暴食等浪费食品的直播或者音视频信息，进一步引导行业规范健康发展。

二是发挥网络餐饮平台引领带动作用。《指引》引导网络餐饮平台认真落实《中华人民共和国反食品浪费法》等法律法规规定，进一步优化餐品信息展示方式，完善满减凑单机制，加强对平台内经营者发布的广告内容的监测、排查，建立健全外卖餐饮浪费评价评估机制，推动反食品浪费源头治理。

三是凝聚多方力量推动社会共治。《指引》鼓励餐饮行业协会等社会组织发挥自律作用，引导外卖商家遵守法律法规和行业规范，自觉开展反食品浪费活动。支持消费者协会等社会组织，对网络餐饮平台和外卖商家防范外卖餐饮浪费情况进行社会监督，推动构建多方参与的防范外卖餐饮浪费共治格局。

四是加大反食品浪费宣传倡导。《指引》鼓励网络餐饮平台、行业协会、餐饮品牌加强合作，宣传、普及防止食品浪费知识。鼓励外卖商家将珍惜粮食、反对浪费纳入服务人员职业培训内容，加强员工反食品浪费培训，切实增强从业者反食品浪费意识。

下一步，市场监管总局将指导各地市场监管部门加大工作力度，在充分尊重平台经济特点和经营主体自主经营权的基础上，建立健全防范外卖餐饮浪费长效机制，引导网络餐饮平台、外卖商家主动落实反食品浪费主体责任，进一步规范营销行为，促进网络餐饮行业规范健康持续发展。

(责编：郝帅、吕骞)
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