人民网北京12月9日电 （记者杨曦）国家统计局9日发布数据显示，2024年11月份，全国居民消费价格同比上涨0.2%。其中，城市上涨0.1%，农村上涨0.2%；食品价格上涨1.0%，非食品价格持平；消费品价格持平，服务价格上涨0.4%。1至11月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.3%。

11月份，全国居民消费价格环比下降0.6%。其中，城市下降0.6%，农村下降0.6%；食品价格下降2.7%，非食品价格下降0.1%；消费品价格下降0.7%，服务价格下降0.3%。

各类商品及服务价格同比变动情况

11月份，食品烟酒类价格同比上涨0.9%，影响CPI（居民消费价格指数）上涨约0.26个百分点。食品中，鲜菜价格上涨10.0%，影响CPI上涨约0.20个百分点；畜肉类价格上涨2.4%，影响CPI上涨约0.07个百分点，其中猪肉价格上涨13.7%，影响CPI上涨约0.17个百分点；水产品价格上涨1.8%，影响CPI上涨约0.03个百分点；粮食价格下降1.1%，影响CPI下降约0.02个百分点；鲜果价格下降0.3%，影响CPI下降约0.01个百分点。

其他七大类价格同比四涨三降。其中，其他用品及服务、衣着价格分别上涨5.2%和1.1%，医疗保健、教育文化娱乐价格分别上涨1.1%和1.0%；交通通信、生活用品及服务、居住价格分别下降3.6%、0.3%和0.1%。

各类商品及服务价格环比变动情况

11月份，食品烟酒类价格环比下降1.7%，影响CPI下降约0.48个百分点。食品中，鲜菜价格下降13.2%，影响CPI下降约0.33个百分点；鲜果价格下降3.0%，影响CPI下降约0.06个百分点；畜肉类价格下降1.9%，影响CPI下降约0.06个百分点，其中猪肉价格下降3.4%，影响CPI下降约0.05个百分点；水产品价格下降1.3%，影响CPI下降约0.02个百分点；蛋类价格下降0.8%，影响CPI下降约0.01个百分点。

其他七大类价格环比一涨两平四降。其中，衣着价格上涨0.6%；居住、医疗保健价格均持平；教育文化娱乐、生活用品及服务价格分别下降0.7%和0.6%，交通通信、其他用品及服务价格均下降0.1%。

(责编：杨曦、吕骞)

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