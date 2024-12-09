人民网北京12月9日电 （记者王连香）据交通运输部微信公众号消息，2024年11月，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有54个城市开通运营城市轨道交通线路313条，运营里程10522.1公里，实际开行列车340万列次，完成客运量27.1亿人次，进站量16.2亿人次。11月份，客运量环比减少0.6亿人次，降低2.2%，同比增加1.3亿人次，增长5.2%。11月份全国总运营里程的平均客运强度为0.860万人次每公里日，环比增长0.8%，同比增长1.9%。

其中，43个城市开通运营地铁、轻轨线路255条，运营里程9054.1公里，完成客运量26.2亿人次，进站量15.5亿人次；16个城市开通运营单轨、磁浮、市域快速轨道交通线路25条，运营里程970.7公里，完成客运量8365万人次，进站量5656万人次；18个城市开通运营有轨电车、自动导向轨道线路33条，运营里程497.3公里，完成客运量1072万人次，进站量1016万人次。

11月新增运营里程66.8公里，新增运营区段6个，分别为上海地铁17号线西延伸线、广州地铁3号线东延段、郑州地铁6号线一期东北段、济南地铁3号线二期、哈尔滨地铁3号线二期西北环道里段、苏州有轨电车2号线延伸线。

(责编：王连香、吕骞)

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