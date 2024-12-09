原标题：首批海运车厘子登陆拼多多百亿补贴，智利产地原箱发货，不拆包不降级

12月9日凌晨5点，广州江南市场灯火通明，这个华南地区最大规模的果蔬贸易市场将迎来下半年最忙碌的时刻——2024第一批海运车厘子到了。

首批抵达香港的车厘子共244柜，已于当日第一时间登陆拼多多百亿补贴频道。相较目前已在市面销售的空运车厘子，海运车厘子的到港，意味着车厘子这一“贵族水果”将开启大规模供应，并迈入价格下行阶段。

早在11月初，拼多多便提前开启车厘子预售，并为消费者发放超额补贴。“从预热的订单来看，消费者倾向于5斤、10斤等高净重规格，且四五线城市的订单增长显著，车厘子正在成为平民水果。”拼多多百亿补贴负责人表示。

此外，拼多多将再度与智利水果Top进口商合作，在百亿补贴频道上线“原箱发货不降级”等相关标识，在平台真金白银的补贴下，5斤原箱发货的车厘子补贴售价低至141.9元。

在首批抵达香港的海运车厘子中，拼多多商家吴东宝拥有超过1/4的货盘，凭借多年的进口水果供应链实力，他前后花了不到12小时便将自己的69柜车厘子运回了广州江南市场，工人们开始打包，以确保第一时间送达消费者手中。

今年是车厘子的丰产年，根据智利相关数据显示，今年智利车厘子产量较去年增长四成以上。

“去年产地雨水、冰雹等气候偏多，车厘子产量受到影响，今年智利的气候几乎接近车厘子的最佳生长条件，无论是品质还是产量，今年都是车厘子的‘大年’。”拼多多商家宋金表示。

另据多名拼多多商家表示，随着海运车厘子陆续到港，今年车厘子价格有望较去年同期下降10-20%。

中国消费者对车厘子青睐有加，这一进入中国16年的水果进口量连年攀升。在今年的上海进博会中，智利驻上海商务领事葛亚培在进博会直播中，用中文向中国的车厘子消费者表示感谢，据统计，2023-2024产季，中国市场共计消费了37.7万吨智利车厘子，已占智利车厘子总出口量的91%。

为保证智利车厘子的品质和口感，目前，百亿补贴频道的车厘子页面均上线“原箱发货不降级”，且均享100%正品保障。

吴东宝表示，原箱不拆封发货对消费者、商家、供应链而言均是保障。“缺斤少两、降级发货、混级发货一直是部分车厘子销售的顽疾，在原箱发货的要求下，车厘子外箱标识的品级便是实际的品级，商家必须货真价实地发货，另外，拼多多商家还将在包裹中配备卡尺，消费者收货后可自行测量果径，车厘子发货规格有了多重保障”。吴东宝表示。

此外，原箱发货更能保证车厘子的新鲜度。宋金表示，智利品牌方在车厘子的封装过程会注入氮气，以降低车厘子鲜果的代谢，如若拆包成小规格发货，再包装的过程中，容易使车厘子加速氧化。“原箱发货可以很好地确保车厘子贮存条件的稳定，车厘子在智利发货时的品相便是送达消费者手中的品相”。

据吴东宝介绍，在首船车厘子抵达香港后，本月13号、15号、16号还有三船将分别抵达南沙、香港和上海，元旦前总共能到12船，“预计20号将进入今年的第一波销售高峰期”。

(责编：董童、李源)

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