新华社北京12月9日电题：如何推进？有哪些重点？——住房城乡建设部有关司局负责人详解新型城市基础设施建设

新华社记者王优玲

《中共中央办公厅 国务院办公厅关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》日前对外公布。什么是新型城市基础设施建设？如何抓好新型城市基础设施建设？住房城乡建设部有关司局负责人近日对意见相关内容进行了详细解读。

根据意见，到2027年，新型城市基础设施建设取得明显进展，对韧性城市建设的支撑作用不断增强，形成一批可复制可推广的经验做法。到2030年，新型城市基础设施建设取得显著成效，推动建成一批高水平韧性城市，城市安全韧性持续提升，城市运行更安全、更有序、更智慧、更高效。

什么是新型城市基础设施建设？有关司局负责人说，新型城市基础设施建设是大数据、云计算、区块链、人工智能等新一代信息技术同城市建设治理融合创新的产物。它以信息平台建设为牵引，以智能设施建设为基础，以智慧应用场景为依托，对城市基础设施进行数字化改造，构建智能高效的新型城市基础设施体系，是提升城市建设、运营、治理水平的重要手段。

“城市是我国经济社会发展的主引擎，也是扩大内需的主战场，为5G、物联网、大数据、工业互联网等新一代信息技术提供了最广阔的应用场景和创新空间。”有关司局负责人表示，城市安全事关人民群众切身利益，事关经济社会发展稳定大局。当前，亟需加强韧性城市建设、提高城市安全治理现代化水平。

据介绍，自2020年以来，住房城乡建设部分批在重庆、太原等21个城市开展新城建试点，并在济南、广州、烟台创建新城建产业与应用示范基地，试点工作取得明显成效，为增强城市安全韧性提供了重要支撑，也成为各地扩大有效投资、激发增长动能的重要途径。

意见提出了十一项重点任务，包括实施智能化市政基础设施建设和改造、推动智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展、发展智慧住区、提升房屋建筑管理智慧化水平、开展数字家庭建设、推动智能建造与建筑工业化协同发展等。

新型城市基础设施建设涵盖多个领域，涉及多个方面，需要系统谋划、统筹推进。有关司局负责人说，要坚持问题导向、系统观念。把城市作为有机生命体，树立全生命周期管理意识，聚焦城市安全发展面临的突出问题和能力短板，整体谋划、部门协同，精准施策、综合治理，推动城市基础设施体系化建设，全面提升城市韧性。

同时，坚持政府引导、社会参与。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用，健全支持政策，完善市场化机制，鼓励社会力量积极参与新型城市基础设施建设和韧性城市建设。

“要因地制宜推进新型城市基础设施建设，避免不顾客观情况一哄而上，坚决不搞不切实际的面子工程、形象工程。”有关司局负责人表示，推进新型城市基础设施建设要坚持实事求是、因地制宜，顺应人民群众需求，尊重城市发展规律，立足本地城市发展实际。

此外，推进新型城市基础设施建设，要坚持科技创新、数字赋能。有关司局负责人说，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动城市基础设施建设数字化转型，提升城市风险感知、隐患治理和应急处突能力，实现城市安全风险防控从被动应对转向主动预防。

有关司局负责人强调，各省级人民政府要加强统筹协调和指导督促，城市人民政府要强化主体责任，抓好组织实施，强化跟踪问效，确保推进新型城市基础设施建设、打造韧性城市各项决策部署落地见效。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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